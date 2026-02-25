إيبارشية طما تحيي الذكرى السنوية الثامنة لنياحة الأنبا فام

صلى نيافة الأنبا إسحق، أسقف إيبارشية طما، القداس الإلهي في دير القمص يسى ميخائيل بطما، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة لنياحة مثلث الرحمات نيافة الأنبا فام أسقف الإيبارشية السابق، وأول أساقفتها الذي تأسست الإيبارشية بسيامته عام ١٩٨٠، وتنيح في ٢٥ فبراير ٢٠١٨.

تمت عقب صلاة الصلح، صلوات رسامة مجموعة من أبناء الإيبارشية شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل).

بعد انتهاء القداس، قام نيافة الأنبا إسحق ومجمع الآباء الكهنة بوضع الأطياب على المزار الذي يحوي جثمان مثلث الرحمات نيافة الأنبا فام، بالإضافة إلى المزار الخاص بجسد القمص يسى ميخائيل.

شارك في الصلوات الآباء مجمع كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة، وأعداد كبيرة من شعب الإيبارشية.