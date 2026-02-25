قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيبارشية طما تحيي الذكرى السنوية الثامنة لنياحة الأنبا فام

ميرنا رزق

صلى نيافة الأنبا إسحق، أسقف إيبارشية طما، القداس الإلهي في دير القمص يسى ميخائيل بطما، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة لنياحة مثلث الرحمات نيافة الأنبا فام أسقف الإيبارشية السابق، وأول أساقفتها الذي تأسست الإيبارشية بسيامته عام ١٩٨٠، وتنيح في ٢٥ فبراير ٢٠١٨.

تمت عقب صلاة الصلح، صلوات رسامة مجموعة من أبناء الإيبارشية شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل).

بعد انتهاء القداس، قام نيافة الأنبا إسحق ومجمع الآباء الكهنة بوضع الأطياب على المزار الذي يحوي جثمان مثلث الرحمات نيافة الأنبا فام، بالإضافة إلى المزار الخاص بجسد القمص يسى ميخائيل.

شارك في الصلوات الآباء مجمع كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة، وأعداد كبيرة من شعب الإيبارشية.

