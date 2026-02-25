بدء التشغيل التجريبى لمجزر بنى أحمد بالمنيا بتكلفة 24 مليون جنيه

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية و البيئة ، عن التشغيل التجريبى لمجزر بنى أحمد بمحافظة المنيا وذلك بتكلفة إجمالية حوالى 24 مليون جنيه ضمن موازنة الوزارة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات .

جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة منال عوض اليوم الأربعاء تقريراً للجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة لشئون المجازر والبيئة وعدد من العاملين بالوزارة حول نتائج المرور الميدانى لمتابعة وتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة على مستوى المحافظات .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن مجزر بنى أحمد الجديد يخدم 12 قرية وعدد سكان حوالى 500 ألف مواطن تقريباً ، وتم تطويره ورفع كفاءته بالكامل بداية من المباني والعنابر والأرضيات وإنشاء أنظمة مقاومة الحريق وخزانات لاستيعاب مخرجات المجزر بأنواعه ، لافتة إلى أن مساحة المجزر الإجمالية حوالي 2400 متر و مساحة عنبر المواشى 350م ومساحة عنبر الأغنام 110م ومساحه المبنى الإدارى130م والمجزر مجهز بصندوق ذبح 15-20 رأس في الساعة .

وشددت الدكتورة منال عوض ، على ضرورة الاستمرار فى تسليم المجازر التي يتم الانتهاء من تطويرها ورفع كفاءتها ودخولها الخدمة لتحقيق الاستفادة منها بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين من اللحوم الحمراء الصحية الآمنة والتأكد من الالتزام بكافة المعايير الصحية والبيئية المعتمدة والارتقاء بمستوي البنية التحتية وفقاً لأحدث المواصفات الفنية والبيئية .