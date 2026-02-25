قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزراء يوافق على الإفراج عن بعض المسجونين بعيد الفطر وتحرير سيناء
الحكومة توافق على اتفاقية "تسليم مجرمين" بين مصر وأسبانيا
ننشر تفاصيل مشروع قانون مكتبة الأزهر الشريف
رفضت الزواج من المتهم| آخر لحظات في حياة ضحية الخصوص على لسان والدتها وجيرانها
استقرار أسعار الفضة محليا اليوم.. والأونصة العالمية ترتفع 3.5%
مدبولي: توجيهات رئاسية بالاستمرار في الحد من معدلات التضخم وضبط الأسواق وتوافر السلع
فريق التفاوض الإيراني يغادر إلى جنيف لعقد جولة محادثات جديدة مع أمريكا
جامعة الدول العربية تبحث تطورات القضية الفلسطينية وتعزيز التنسيق مع الكويت
إسرائيل كيان لإبادة الحقيقة.. 86 صحفيا قتلوا بنيران الاحتلال في 2025
مي عمر تنعى والدها بكلمات مؤثرة وتكشف موعد ومكان الجنازة
لقاء عربي - أوروبي بالقاهرة لبحث ملفات نزع السلاح وعدم الانتشار
هدم منازل في جنين.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة
بدء التشغيل التجريبى لمجزر بنى أحمد بالمنيا بتكلفة 24 مليون جنيه

ايمان البكش

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية و البيئة ، عن التشغيل التجريبى لمجزر بنى أحمد بمحافظة المنيا وذلك بتكلفة إجمالية حوالى 24 مليون جنيه ضمن موازنة الوزارة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات .

جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة منال عوض اليوم الأربعاء تقريراً للجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة لشئون المجازر والبيئة وعدد من العاملين بالوزارة حول نتائج المرور الميدانى لمتابعة وتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة على مستوى المحافظات .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن مجزر بنى أحمد الجديد يخدم 12 قرية وعدد سكان حوالى 500 ألف مواطن تقريباً ، وتم تطويره ورفع كفاءته بالكامل بداية من المباني والعنابر والأرضيات وإنشاء أنظمة مقاومة الحريق وخزانات لاستيعاب مخرجات المجزر بأنواعه ، لافتة إلى أن مساحة المجزر الإجمالية حوالي 2400 متر و مساحة عنبر المواشى 350م ومساحة عنبر الأغنام 110م ومساحه المبنى الإدارى130م والمجزر مجهز بصندوق ذبح 15-20 رأس في الساعة .

وشددت الدكتورة منال عوض ، على ضرورة الاستمرار فى تسليم المجازر التي يتم الانتهاء من تطويرها ورفع كفاءتها ودخولها الخدمة لتحقيق الاستفادة منها بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين من اللحوم الحمراء الصحية الآمنة والتأكد من الالتزام بكافة المعايير الصحية والبيئية المعتمدة والارتقاء بمستوي البنية التحتية وفقاً لأحدث المواصفات الفنية والبيئية .

التنمية المحلية منال عوض المنيا مجزر آلي

