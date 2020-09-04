وزير الاتصالات: ضبط الأداء والقضاء على الفساد أحد أهداف الرقمنة.. فيديو

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن ضبط الأداء والقضاء على الفساد، واحدا من أهداف الرقمنة .





وأضاف الدكتور عمرو طلعت، خلال حواره في برنامج "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أن لتقديم خدمة جيدة من خلال منصة مصر الرقمية كان اهتمامنا بالبنية التحتية قادرة على أن توفى حاجات مصر الرقمية.





وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أننا قمنا ببناء شبكة من الألياف الضوئية بين كل الأجهزة الحكومية والمبانى الحكومية ، والتى يصل عددها إلى 31 ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية.





واستطرد الدكتور عمرو طلعت: انتهينا من ربط 5500 شبكة، وجرى ربط العدد الباقى خلال 30 شهرا بتكلفة 6 مليارات جنيه تتحملها الدولة.





وأشار إلى أن الهدف من شبكة الألياف الضوئية استمرارية وجودة خدمة منصة مصر الرقمية.