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إكرامي يعلق على صورة رمضان صبحي مرتديا قميص نادي بيراميدز..فيديو

السبت 05/سبتمبر/2020 - 01:02 ص
الكابتن اكرامي
الكابتن اكرامي
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محمد حليم قنديل
علق الكابتن اكرامي نجم الكرة المصرية على صورة رمضان صبحي مرتديا قميص نادي بيراميدز.

وأضاف الكابتن اكرامي خلال حواره التليفزيوني في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أن رمضان صبحي ظهر بقميص نادي بيراميدز منذ أول أمس فقط وليست منذ أسبوع أو أكثر.

وتابع الكابتن اكرامي أن منذ عامان عندما حدثت مشكلة مع الكابتن شريف والمدير الفني للفريق وشكره، موضحا أنه فؤجى بمكالمة من مرتضي منصور له.

وأوضح الكابتن اكرامي أن مرتضى منصور عندما تحدث إليه هاتفيا قال له" باب نادى الزمالك مفتوح لـ شريف فى أى وقت".

وأشار إلى أنه ليس من حق الجماهير مهاجمة الكابتن شريف اكرامي ورمضان صبحى.
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