مرتضى عرض على شريف اللعب للزمالك.. إكرامي: مش من حق جماهير الاهلي مهاجمة نجلي ورمضان صبحي.. فيديو

قال الكابتن اكرامي نجم الكرة المصرية، إنه لا علاقة بين ترك الكابتن شريف للأهلي وانتقال رمضان لنادى بيراميدز.





وأضاف الكابتن اكرامي خلال حواره التليفزيوني في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أنه استحالة أن يلعب الكابتن شريف أو رمضان صبحي فى الزمالك.





وتابع الكابتن اكرامي أن منذ عامان عندما حدثت مشكلة مع الكابتن شريف والمدير الفني للفريق وشكره، موضحا أنه فؤجى بمكالمة من مرتضي منصور له.





وأوضح الكابتن اكرامي أن مرتضى منصور عندما تحدث إليه هاتفيا قال له" باب نادى الزمالك مفتوح لـ شريف فى أى وقت".





وأشار إلى أنه ليس من حق الجماهير مهاجمة الكابتن شريف اكرامي ورمضان صبحى.