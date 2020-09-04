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وزير العدل: إقامة الدعاوى بـ منصة مصر الرقمية على 3 مراحل| فيديو

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 10:09 م
المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان
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محمد حليم قنديل
قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إنه يستهدف إقامة الدعاوى القضائية المدنية عن بعد عبر منصة مصر الرقمية من خلال 3 مراحل.

وأضاف المستشار عمر مروان خلال حواره التليفزيوني في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أن المحاكم الاقتصادية يمكن للمحامين والأفراد والشركات تسجيل الدعاوى عن بعد خلال المرحلة الأولى والتقاضي سوف يكون قريبا.

وتابع وزير العدل: نستهدف تطبيق عملية التقاضى أون لاين فى المحاكم الاقتصادية قريبا قبل المدنية عبر منصة مصر الرقمية.

وأوضح المستشار عمر مروان أن الشق الجنائي عبر منصة مصر الرقمية تم البدء التجريبي فيه بمحافظة بورسعيد، وقريبا سننتقل إلى باقى محافظات القنال تدريجيا. 

وأشار إلى أن إجراءات إقامة الدعاوى ستتم على 3 مراحل بداية من إقامة الدعوى ومناقشتها حتى مرحلة التقاضي عبر منصة مصر الرقمية.
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