استجابة فورية من الرئيس السيسى للسيدة المسنة وفق أرقى بروتوكولات العلاج

استعرضت الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "مانشيت" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لطلب مسنة بالعلاج، وتوجيهه للأجهزة المعنية بعلاجها على أفضل البروتوكولات العلاجية.





وتوجهت الأجهزة المعنية على الفور إلى منزل السيدة المسنة التى تصادف وجودها أثناء جولة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنطقة شرق القاهرة لتقديم العلاج اللازم لحالتها، وكانت السيدة المسنة قد اشتكت للرئيس السيسي من معاناتها من بعض الأمراض.





وكانت السيدة المسنة قد استوقفت الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال إحدى الجولات الميدانية لمتابعة المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، قائلة له: "عندى قلب وسكر وكبد وضغط واحتاج إلى رعاية وعندما ذهبت لبعض المستشفيات رفضوا قبولي" ، ورد الرئيس السيسى ، على السيدة المسنة قائلا "عنينا ليكى".





ووجه الرئيس بسرعة التدخل لحل مشكلة السيدة وتوفير العلاج اللازم لها على الفور.