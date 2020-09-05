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بائع الفريسكا.. يكشف تفاصيل دعم تركي آل الشيخ له

السبت 05/سبتمبر/2020 - 12:29 ص
طالب الفريسكا
طالب الفريسكا
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حمزة شعيب
قال إبراهيم عبدالناصر، الطالب بائع الفريسكا، إن والده قال له جملة غيرت في حياته كثيرا.. وهي "عمرك ما هتبقى راجل غير لما تصرف على نفسك"، متابعا: "كنت في سن الـ 12 ووالدي قاللي الجملة دي.

وتابع عبد الناصر خلال خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،  إنه يعمل مع والده منذ أن كان في الصف الرابع الإبتدائي، ولكنه كان يتوقف عن العمل فترة الدراسة.

 ونوه بائع الفريسكا،  إلى أن  مكتب المستشار تركي آل الشيخ تواصل معه وعرض عليه إمكانية مساعدته في الدراسة في أي دولة بالعالم، ولكنه قرر الدراسة في طب الإسكندرية، كما تواصل معه مكتب المستشار عدلي منصور لتقديم أي مساعدة مطلوبة.

وأكمل: أنا محدش أجبرني على أني اشتغل ونزلت اشتغلت بناء على رغبتي، متابعا: من صغري كنت بوقع فلوس بس مفيش مرة والدي زعق ليا على الفلوس دي.

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