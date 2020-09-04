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بنسبة 40%.. وزير العدل: نقل 950 موثِّقًا حاصلا على ليسانس الحقوق من كل أجهزة الدولة إلى الشهر العقاري.. فيديو

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 09:34 م
وزير العدل
وزير العدل
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محمد حليم قنديل
قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إننا لدينا فى المنظومة القضائية جزئين كبيرين، وهما الشهر العقاري، والتقاضي.

وأضاف المستشار عمر مروان خلال حواره التليفزيوني في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أن الشهر العقارى والتوثيق ينقسم إلى وجهين، وبهما مشكلة عكسية، فتسجيل الملكيات عليه عزوف، والتوثيق عليه تكدس، والمقار كانت محدودة، والآليات محدودة".

وتابع وزير العدل أننا قمنا بمعالجة المشاكل في الشهر العقارى والتوثيق، وكانت أبرزها قلة عدد الموثقين وكان عددهم 2444 موثقا فقط على مستوي الجمهورية. 

وأوضح المستشار عمر مروان أنه كانت توجد إجراءات عقيمة وقديمة تقليدية فى الشهر العقارى والتوثيق، مشيرا إلى أنه تم اللجوء 3 حلول لتطوير الشهر العقارى والتوثيق.

وأشار إلى أنه تم نقل 950 موثقا من الحاصلين على ليسانس حقوق من كل أجهزة الدولة إلى الشهر العقارى بنسبة 40%.
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