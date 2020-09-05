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رياضة

مصلحة الضرائب تطالب اتحاد الكرة بسداد ٣٣ مليون جنيه

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:27 ص
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسري غازي
علم صدى البلد من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة أن مصلحة الضرائب طالبت الاتحاد بسداد ٣٣ مليون جنيه مؤخرا.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ارسل خطابا الى اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تضمن انتهاء المدة الخاصة بهم يوم ٣٠ نوفمبر على أن يتم الانتهاء من كافة الملفات المكلفين بها فى وقت سابق.

وقال المصدر ذاته إن مصلحة الضرائب طالبت الجبلاية بسداد ٣٣ مليون جنيه الخاصة بالضرائب على المشتريات والصادرات.

وأشار إلى أن اتحاد الكرة يعد من المؤسسات الحريصة على سداد الضرائب والوفاء باي ديون خاصة بها لكافة المؤسسات الحكومية والخاصة.

ولفت الى ان تعاملات الاتحاد بالملايين مع الشركات الراعية والجمارك والمشتريات الخاصة بالمنتخبات الوطنية بمختلف مسمياتها ومن الطبيعى أن يطالب مسئولو مصلحة الضرائب بالمديونية الخاصة بهم.

يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني فتحت تحقيقا خلال الساعات الماضية فى سرقة كؤوس أمم أفريقيا من مقر الجبلاية بالجزيرة.
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