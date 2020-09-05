أضربوا عن العمل ورفضوا تحصيل أموال الدولة.. حيثيات فصل 3 عاملين من البريد

أسدلت المحكمة الإدارية العليا الستار عن قضية ظلت متداولة في أدراج المحاكم، وألغت الحكم الصادر من المحكمة التأديبية، ببراءة ثلاثة من العاملين بالهيئة العامة للبريد، وقضت بفصلهم من الخدمة؛ لأنهم أضربوا عن العمل بالهيئة القومية للبريد، وأودعت حيثيات حكمها.





صدرت حيثيات الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطالله وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة.





وأكدت المحكمة فى حيثيات الحكم أن ثلاثة من العاملين بالهيئة العامة للبريد، وهم (س.ح.ح) مساعد مكتب بريد أبو رجوان قبلى و (ع.ع.ع) رئيس قسم التسويق بمنطقة بريد جنوب أكتوبر و( ر.ع.خ) موظف بمكتب بريد أوسيم بمنطقة شمال أكتوبر أضربوا عن العمل بالهيئة القومية للبريد أيام ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ فبراير ٢٠١٤.





كما انهم اعتصمو أمام مركز الحركة الفرعى خلال تلك الأيام مما أدى إلى تعطيل العمل به، قاموا بتحريض زملائهم على زيادة الاعتصام وغلق المكاتب مما ترتب عليه إضراب زملائهم وإغلاق العديد من المكاتب البريدية على مستوى الجمهورية وتعطيل العمل بها وعدم قيام الموظفين المختصين بتحصيل المبالغ المالية المستحقة للدولة.



