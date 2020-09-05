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برلمان

برلمانى يناشد البنك المركزي بتوسيع الدور المجتمعي للبنوك فى ملف مخالفات البناء

السبت 05/سبتمبر/2020 - 01:30 م
النائب حسانين توفيق،
النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ
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ماجدة بدوى
قال  النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، إن الجهود المجتمعية التى تُمارس بشكل مستمر من البنوك المصرية، لها الأثر الإيجابي فى حل العديد من الإشكاليات، وتحقيق الاستقرار لدي الملفات الشائكة، ويظهر ذلك جليًا فى الشارع المصري بالعديد من ملفات الصحة والتعليم والمياه وغيرها.

جاء ذلك فى تصريحات له، مؤكدًا أن مصر بحاجة إلي هذا الدور في ملف التصالح بمخالفات البناء، والذي يصاحبه جهود كبيرة من الدولة المصرية وأجهزتها، للتغلب على إشكاليات البناء العشوائي وتداعياته السلبية علي المجتمع المصري، وما خلفه من فوضي وعشوائية.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلي أن دعم البنوك من خلال دورها المجتمعي للأهالي غير القادرين عبر قروض ميسرة بتسهيلات علي مدي زمني طويل، من شأنه أن يشجع الجميع علي الإقبال لتقنين الوضع وتحقيق التصالح بمخالفات البناء، ومن ثم عدم الإزالة للمخالفة أو قطع المرافق، وبالتالي يتحقق السلم المجتمعي والاستقرار للأهالي ومساكنهم.

واختتم حديثه بالتأكيد أن هذه الرؤية تم تطبيقها فى محافظة الفيوم بمبادرة رائعة، ولكنها تحتاج للتوسع علي مستوي محافظات مصر، وتكون برعاية البنك المركزي ودعمه وتنسيقه مع البنوك، قائلا:" مخالفات البناء من آفات مصر الحديثة وجهود الدولة لمنعها مقدرة والدور المجتمعي للبنوك لتحقيق التصالح فيها يكثف ويشجع الإقبال".
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