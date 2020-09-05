محافظ القاهرة يقود إزالة أدوار مخالفة في عقار شهير بالأميرية..صور

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بدء أعمال ازالة 4 أدوار مخالفة بالعقار 51 بشارع الكابلات بالأميرية.





وكان صاحبه قد حصل على ترخيص ببناء أرضى و5 أدوار وقام بزيادة 4 أدوار إضافية بالمخالفة للترخيص الصادر ولم يستجب لكل إنذرات الإزالة أو يتقدم للتصالح .





وأكد محافظ القاهرة أنه لم يتبق سوى 25 يوم فقط على المهلة التى حددتها الدولة للتصالح على مخالفات البناء داعيا المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح وسداد مبلغ ال٢٥% المقررة جدية تصالح قبل انتهاء المدة القانونية المحددة.





واكد استمرار حملات إزالة المباني المخالفة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بالتوازي مع تنفيذ قانون التصالح .



