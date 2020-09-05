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محافظات

محافظ القاهرة يقود إزالة أدوار مخالفة في عقار شهير بالأميرية..صور

السبت 05/سبتمبر/2020 - 01:13 م
صدى البلد
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عبد العزيز جمال
شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بدء أعمال ازالة 4 أدوار مخالفة بالعقار 51 بشارع الكابلات بالأميرية.

وكان صاحبه قد حصل على ترخيص ببناء أرضى و5 أدوار وقام بزيادة 4 أدوار إضافية بالمخالفة للترخيص الصادر ولم يستجب لكل إنذرات الإزالة أو يتقدم للتصالح .

وأكد محافظ القاهرة أنه لم يتبق سوى 25 يوم فقط على المهلة التى حددتها الدولة للتصالح على مخالفات البناء داعيا المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح وسداد مبلغ ال٢٥% المقررة جدية تصالح قبل انتهاء المدة القانونية المحددة.

واكد استمرار حملات إزالة  المباني المخالفة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بالتوازي مع تنفيذ قانون التصالح .

وقال  محافظ القاهرة أن ٣٠ سبتمبر هو آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء محذرًا من لم يتقدم بإجراءات التصالح فى هذا الموعد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية لازالة مخالفته على الفور .
محافظ القاهرة يقود إزالة أدوار مخالفة في عقار شهير بالأميرية..صور
محافظ القاهرة يقود إزالة أدوار مخالفة في عقار شهير بالأميرية..صور
محافظ القاهرة يقود إزالة أدوار مخالفة في عقار شهير بالأميرية..صور
محافظ القاهرة يقود إزالة أدوار مخالفة في عقار شهير بالأميرية..صور
محافظ القاهرة يقود إزالة أدوار مخالفة في عقار شهير بالأميرية..صور
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