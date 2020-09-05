AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اليوم.. الإسماعيلي يجري مسحة طبية في حضور العجوز وحمص

السبت 05/سبتمبر/2020 - 01:20 م
محمد حمص
محمد حمص
Advertisements
نانسي القاضي
يجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، المسحة الطبية في الثانية ظهرًا استعدادًا لمواجهة نادي مصر يوم الاثنين المقبل على ملعب ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ٢٥ من مسابقة الدوري العام.

ومن المقرر أن يتواجد الجهاز الفني الجديد كلًا من: أحمد العجوز مدير الكرة، بالإضافة إلى محمد حمص مدرب الفريق لحين الإعلان عن المدير الفني الأجنبي للفريق خلال الفترة القادمة خلفًا للفرنسي ديدييه جوميز.

ويقود مران الإسماعيلي اليوم العجوز وحمص في السابعة مساءًا استعدادًا للمباراة الهامة والمرتقبة.

يذكر أن الإسماعيلي قبل استقالة محمد محسن أبوجريشة، وأدهم السلحدار مدربا الفريق، وذلك بعد تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.

ودخل البرازيلي هيرون ريكاردو، في حسابات مجلس إدارة النادي الإسماعيلي لتولي القيادة الفنية.

يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز العاشر برصيد ٢٧ نقطة في ترتيب جدول الدوري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسحة طبية جديدة.. معسكر مغلق للإسماعيلي استعدادا لوادي دجلة غدا

باهر المحمدي يواصل التدريبات المنفردة تمهيدا للمشاركة فى المران الجماعي مع الإسماعيلي

مؤقتًا.. أدهم السلحدار يقود الإسماعيلي بعد إقالة جوميز

بعد إقالة جوميز .. الإسماعيلي يخوض مرانه الأساسي استعدادًا لمواجهة طنطا

الإسماعيلى مقبرة المدربين.. 5 مدراء فنيبن قادوا الدراويش خلال الموسم الحالي

رسميًا.. استقالة محمد محسن أبوجريشة من تدريب الإسماعيلي

ترشيحاتنا

حميد أحداد يقترب من الانضمام إلى شباب المحمدية

المدينة المنورة.. إرث إسلامي يفوح بعبق النبوة

بتصميم خيالي.. طرح مرسيدس mercedes s class 2021 رسميا.. صور

أسعار جيب رينيجيد 2020 اليوم في مصر.. صور

البحرية الليبية تحتجز 15 صيادا إيطاليا.. والإفراج عنهم مرهون بإطلاق سراح لاعبين ليبيين

الأطول منذ 100 عام.. وفاة عامل مصري بسبب موجة الحر الشديدة في الأردن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتصميم خيالي.. طرح مرسيدس mercedes s class 2021 رسميا.. صور

أسعار جيب رينيجيد 2020 اليوم في مصر.. صور

بفساتين ساحرة.. ملكة جمال مصر تتألق في حفل زفافها