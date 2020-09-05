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حوادث

الدم بقى ميه.. طالب يقتل عمه بـ طعنة سكين بسبب خلافات العيلة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 01:26 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
أقدم طالب طالب بالدبلوم الفني الصناعي، ووالده علي التخلص من حياة عمه عن طريق طعنه بسكين لخلافات بين عمه ووالده  بقرية "قنيتر" التابعة لدائرة قسم شرطة فاقوس وقررت نيابة فاقوس العامة، حبسهم  4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقتل شقيق الثاني .

فيما تلقي اللواء أبراهيم عبد العفار مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من مستشفى "فاقوس" المركزي، بوصول "عبدالمنعم. ع" 38 سنة، صاحب محل حدايد وبويات، مُقيم بقرية "قنيتر" التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس، مصابًا بطعنة نافذة بالناحية اليسرى بظهره، وتوفي متأثرًا بإصابته. 
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وعلي الفور إنتقل رجال مباحث المركز وتبين من التحريات نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه وشقيقه الأكبر "صالح" موظف بوحدة محلية بسبب خلافات عائلية ومالية بينهما، قبل أن يتطور الأمر إلى مشاجرة، تعدى خلالها نجل الأخير، "حافظ" 16 سنة، طالب بالدبلوم الفني الصناعي، على عمه وطعنه بسكين في ظهره. 

تم ضبط المتهم ووالده، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 29304 جُنح فاقوس لسنة 2020، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.
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