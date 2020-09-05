تنسيق الجامعات 2020 | كل ما تريد معرفته عن كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء

تلقى موقع "صدى البلد"، العديد من الاستفسارات حول كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء الموجودة في مصر، لذا نوضح في السطور التالية لهذا التقرير، كافة المعلومات المتاحة عن الكلية؛ لخدمة طلاب الثانوية العامة الذين يستعدون للالتحاق بالجامعات في تنسيق الجامعات 2020.





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تعد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، أول كلية مصرية وعربية متخصصة في مجالات الملاحة الفضائية وتطبيقات واستخدامات تكنولوجيا الفضاء، تعمل على تخريج كوادر علمية قادرة علي العمل بمنظومة الفضاء العربي والأفريقي والدولي كما تهدف إلى نقل تكنولوجيا الفضاء إلى الطلاب والخريجين والباحثين في هذا المجال، ولتشكل حجر الأساس الذي يستند إليه برامج الفضاء المصرية والعربية والأفريقية وأجهزتها المختلفة.

كما تعد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء كلية قمة جديدة تعمل من خلال لائحة متميزة ومبتكرة وتهدف إلى مواكبة التطور الذي يشهده العالم في علوم الفضاء.





الرؤية

تهدف هذه الكلية إلي إنشاء قاعدة علمية متكاملة في مجالات علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء وذلك من خلال خطط وبرامج دراسية متطورة ومتميزة ومطابقة للمعايير الأكاديمية القياسية، قادرة علي تأهيل الخريج المنافس في مجالات العمل والتوسع في المجالات البحثية لخدمة متطلبات المجتمع للوصول بالكلية للتميز والاعتماد الأكاديمي.





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أهداف الكلية

تنفرد الكلية بمنح درجات البكالوريوس والدراسات العليا فى مجال علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء على المستوى الإقليمى والقارى والعربى، تهدف لـ إنشاء مراكز تدريب ومعامل متخصصة فى مجال علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، كما تهدف للمساهمة بشكل فعال فى برنامج الفضاء المصرى، إلى جانب التعاون مع هيئات ومؤسسات الفضاء المصرية والعربية والأفريقية والدولية، والاستفادة من الخبرات المصرية المتخصصة بالخارج.





أقسام الكلية





- قسم الملاحة الفضائية : و هو قسم معنى بتدريس المواد التي تضم مجموعة كبيرة من التخصصات ذات الصلة بهندسة الفضاء وتكنولوجيا الاقمار الصناعية وبأنظمة التحكم والتوجيه والملاحة الفضائية المرتبطة بتصميم وتنفيذ الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية.









- قسم علوم الفضاء : و هو قسم معني بتدريس المواد التى تضم مجموعة كبيرة من التخصصات ذات الصلة بالفضاء مثل الأرصاد الجوية والفيزياء الفلكيىة وأيضًا تدريس المواد التى تختص بدراسة حركة الأقمـــار الصناعية والمركبـــات الفضائيــة والأجسام الفضائية والتليسكوبات الفضائية الى غيرها من المواد الخاصة بعلوم الفضاء.









- قسم اتصالات الفضاء : و هو قسم معنى بتدريس المواد التى تضم مجموعة كبيرة من التخصصات ذات الصلة بأنظمة الاتصالات اللاسلكية والهوائيات والالكترونيات والدوائر الكهربية وحساسات الاستشعار من البعد وأنظمة الطاقة المرتبطة بتصميم وتنفيذ نظم الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية ومحطات التحكم والبث الأرضية.









شروط القبول بالكلية :





1- تقبل الكلية الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة (القسم العلمى بشعبتيه) أو مايعادلها طبقًا للقواعد التى يحددها المجلس الاعلى للجامعات.





2- يجوز قبول طلاب من الحاصلين على درجة البكالوريوس بتقدير عام جيد على الاقل من كليات العلوم أو الهندسة او الكليات العملية الاخرى للدراسة بالكلية على أن يكون قبولهم بالبرامج الدراسية المناسبة وذلك طبقًا للنظام الذي يقره مجلس الكلية ويعتمده مجلس الجامعة وذلك بعد أخذ رأى الاقسام المختصة وبشرط ألا تقل مدة الدراسة بالكلية عن أربعة فصول دراسية عادية أوسنتين دراسيتين، وبعد عمل مقاصة للمقارنة بين المقررات التى درسها الطالب وما يجب أن يدرسه بالكلية.





3- يجوز للكلية عقد إختبارات داخلية للطلاب بعد إلتحاقهم بالكليةلتحديد مسار الطالب بتخصصات الكلية.





4- يجوز طلب استيفاء أى شروط أخرى يحددها مجلس الكلية ويعتمدها مجلس الجامعة وتعلن وقت التقديم.





5- يجوز قبول طلاب من خارج الكلية أو الجامعة للتسجيل فى مقررات دراسية معينة أو فى فصل دراسى كامل أو أكثر بعد موافقة الأقسام العلمية المعنية ومجلس الكلية وتسديد الرسوم التى تحددها الكلية، ويمنح الطالب شهادة بإجتياز هذه المقررات ولا يترتب على ذلك منحه درجة علمية (دراسة بدون الحصول على درجة علمية).





نظـــام ومدة الدراســــة :

- نظام الدراسة المتبع بالكليةهو نظام الساعات المعتمدة فى إطار الفصل الدراسى و الساعة المعتمدة هى وحدة قياسية تتألف من ساعة واحدة من المحاضرات النظرية أو ساعتين أو ثلاث ساعات من الدراسة العملية أو التمارين لمدة 15 أسبوع .





- يجتاز الطالب لكى يحصل على درجة البكالوريوس فى علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاءخمس مستويات دراسيةويشتمل المستوى الواحد على فصلين دراسيين عاديين.





- يتكون الفصل الدراسى العادى من سبعة عشر أسبوعا ( فترة الدراسة تمتد خمسة عشر اسبوعا – فترة الامتحانات النظرية فى نهاية الفصل مدتها أسبوعين).





- يجوز لمجلس الكلية الموافقة على طرح فصل دراسى صيفي مكثف لا تقل مدته عن ستة أسابيع دراسية وعلي ألا يقل مجموع ساعات الدراسة لكل ساعة معتمدة عن خمسة عشرة ساعة في الفصل الدراسي الواحد ويبدأ في موعد يحدده مجلس الكلية بناءًا على اقتراح مجالس الأقسام.

- يتم التسجيل لأي فصل دراسي خلال أسبوع قبل بدء الفصل الدراسي بعد إستيفاء شروط التسجيل (وتكون الأولوية للتسجيل فى الفصل الدراسى الصيفى للطلاب الراسبين فى متطلبات لمقررات تطرح خلال الفصليين الدراسيين التاليين للفصل الصيفى أوالطلاب الذين سيتخرجون بنهاية هذا الفصل) وذلك بعد موافقة مجلس الكلية على تحديد الحد الأدنى لعدد الطلاب اللازم لطرح المقرر الدراسى .





- يجوز للكلية طرح مقررات مكثفة يدرسها الاساتذة الزائرين على ان ألا يقل مجموع ساعات الدراسة لكل ساعة معتمدة عن خمسة عشرة ساعة في الفصل الدراسي الواحد ويبدأ في موعد يحدده مجلس الكلية بناءًا على اقتراح مجالس الأقسام.





- لغة الدراسة للمقررات العلمية بالكلية هي اللغة الإنجليزية.





متطلبات التخرج من هذه الكلية :

متطلبات التخرج لنيل درجة البكالوريوس هي 165 ساعة معتمدة علي الأقل ، توزع وفقا لما يلي:

1- متـطلبات الجامعة : 8ساعات معتمدة توزع علي النحو التالي :

2 ساعة معتمدة في دراسة اللغة الإنجليزية

2 ساعة معتمدة في دراسة حقوق الإنسان

2 ساعة معتمدة في دراسة الحاسب الآلي لجميع الطلاب

2 ساعة معتمدة في الدراسات الإنسانية في احد المقررات الآتية :

مبادئ الإدارة– لغة عربية– تاريخ وفلسفة العلوم- الامن و الصحة المهنية





2- متطلبات الكلية : 25ساعة معتمدة تقع جميعها في المستوي الأول.





3– متطلبات التخصص :





أ – متطلبات التخصص لنيل درجة البكالوريوس هي 132ساعة معـــتمدة يـــحددها القســـم التـابع له البرنامج من المقررات الاجبارية و الاختيارية فى التخصص و المقررات المساعدة من خارج التخصص.





ب- يحدد مجلس الكلية البرامج الدراسية التى يتم القبول بها فى بداية كل عام دراسى حسب الاعداد المتقدمة من الطلاب والطاقة الاستيعابية لكل قسم وذلك بناءًا على مقترحات مجالس الاقسام.





امتيازات تقدم للطلاب :

تمنح جامعة بنى سويف بناءً على توصية مجلس الكلية درجة البكالوريوس فى علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء في تخصص الملاحة الفضائية ، و تعد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء الكلية الوحيدة في مصر والشرق الأوسط التي تمنح درجة البكالريوس المتخصصة في علوم الملاحة وتكنولوجيا اتصالات وتطبيقات الفضاء.





و قامت الكلية بتوقيع عدد من الاتفاقيات و بروتوكولات التعاون الداخلية والخارجية مع عدد من الجهات الاكاديمية والبحثية في مجال التدريب العملي والأكاديمي للطلاب والتعاون البحثي في المشروعات العلمية.





و يقوم بالتدريس بالكلية نخبة من الأساتذة المتخصصين في مجال علوم الملاحة الفضائية واتصالات وديناميكا الفضاء بالاضافة الي انتداب عدد من الأساتذة المتخصصين في مجال الفضاء من روسيا و أوكرانيا والمانيا ووكالة الفضاء الدولية (ناسا) بواقع 2 من الأساتذة الدوليين المنتدبين بكل فصل دراسي.





كما يقوم الطلاب بعمل مشروع تخرج عبارة عن قمر صناعي متكامل تحت اشراف اساتذة الكلية المتخصصين والمنتدبين و بالتعاون مع الجهات المختصة.





و توفر جامعة بني سويف إقامة فندقية بمقر ( دار الضيافة) للطلاب الوافدين والباحثين داخل الحرم الجامعي علي بعد أمتار من كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.









معامل الكلية :

1- معمل تأثير البيئة الفضائية علي الأقمار الصناعية

2- معمل تجميع الأقمار الصناعية الصغيرة

3- معمل تصميم هياكل ومواد مركبات الفضاء

4- معمل تصوير وتتبع مواقع الأقمار الصناعية

5- معمل تصميم الأجهزة الالكترونية والمستشعرات

6- معمل تحليل وتصميم وبرمجة المهمات الفضائية









تقييم الطلاب في الكلية

- أستاذ المقرر يكون مسؤول عن إعداد الخطة الدراسية للمقرر في بداية الفصل الدراسي ، وتوزيعها على الطلاب على أن تتضمن الأهداف العامة والخاصة للمقرر ، والتوزيع الزمنى لوحداته ، والأنشطة المصاحبة لتنفيذه من أوراق عمل وبحوث وزيارات ميدانية (أعمال سنة) ومواعيد عقد امتحانات نصف الفصل ونظام التقويم والمراجعة وتقديم تقريرعن المقرر فى نهاية كل فصل دراسى.





- يتم تصحيح امتحان كل مقرر من 100 (مائة) درجة.

- زمن الامتحان النظري هو ساعتان لكل مقرر دراسى.

- إذا تضمنت درجات أحد المقررات امتحانًا تحريريًا وأخر عمليًا وأعمال فصل وشفوي أو إمتحان نصف فصل فإن درجة الطالب في هذا المقرر هي مجموع درجات جميع هذه الامتحانات مجتمعة ولا تجمع درجات المقرر للطالب إلا إذا حصل على 30% على الأقل من درجة الامتحان التحريري النهائي.









درجات التقييم والإمتحانات:

أولًا : المقرر ذو الخلفية العملية. توزع الدرجات كالآتــي :

5% شفوي.

10% أعمال فصل .

25% عملـي أو تمارين.

60% الامتحان التحريري في نهاية الفصل الدراسي .





ثانيًا : المقرر النظري.

5% شفوي.

25% أعمال فصل.

70% الامتحان التحريري في نهاية الفصل الدراسي .



