برلمانى: الدولة المصرية قامت بمجهود كبير لمواجهة كورونا

قال النائب عفيفى كامل ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن تفاوت الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بين الإرتفاع والإنخفاض يؤكد أن فيروس كورونا لازال موجود فى مصر وعلى مستوى العالم حتى الان ولم ينتهى.

وأشار كامل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن تفاوت الإصابات والوفيات بكورونا بسبب ان هناك بعض المواطنين لازالت تتبع الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ويحافظوا على أنفسهم.

وتابع عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان: لو كان فيروس كورونا انتهى بالفعل لكانت الدولة أعلنت عن عودة كل الأماكن التى تم غلقها بسبب فيروس كورونا ، إلا انها لازالت تقوم بالإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

واختتم: الدولة المصرية قامت بمجهود كبير لمواجهة فيروس كورونا ، حيث ادى ذلك إلى تضاءل الإصابات بفيروس كورونا وانحساره.