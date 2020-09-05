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محافظات

تعيين اللواء خالد شحاتة رئيساً لحي مصر القديمة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 04:18 م
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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عبد العزيز جمال
قرّر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تعيين اللواء خالد شحاتة، رئيس حى مصر القديمة، تتويجاً على مجهوداته فى تطوير الأحياء التى عمل بها خلال الفترة السابقة وإحداث مجهود فى كافة الملفات واحتياج حي مصر القديمة فى هذه المرحلة إلى شخصية لديها الخبرة فى العمل المحلى نظرًا لوجود عدد كبير من الملفات التى تحتاج الى سرعة الانجاز. 

يأتي ذلك فى إطار الحرص على ضبط منظومة العمل المحلى ودفع العمل في عدد من الملفات المهمة بمحافظة القاهرة وعلي رأسها ملفات التصالح علي مخالفات البناء والتقنين والنظافة بما يساعد في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. 

وأكد محافظ القاهرة على رئيس الحى الجديد ببذل أقصى جهد خلال المرحلة الحالية لتنفيذ توجيهات الدولة فى إزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة ومنع مخالفات البناء والعمل على التسهيل للمواطنين فى التصالح فى مخالفات المبانى والاهتمام بأعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والتراكمات والتعقيم ومتابعة الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وكذا حل مشكلات المواطنين اليومية وأعمال الرصف والإنارة والتشجير‪.‬

يُذكر أن اللواء خالد شحاتة كان يشغل منصب رئيس حى السلام اول ثم رئيسا لحى طرة ثم رئيسا لحى حلوان.
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