AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

«النائب العام» : إحالة وكيلة بالنيابة الإدارية للمحاكمة لتعديها على ضابط شرطة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 04:30 م
وكيلة النيابة الإدارية
وكيلة النيابة الإدارية والضابط
Advertisements
محمد عبدالله
أمر «المستشار النائب العام» اليوم السبت  بإحالة متهمة -وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية- للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

حيث كانت تحقيقات «النيابة العامة» قد انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، والَتِ التعدي عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُوِول بمواقع التواصل الاجتماعي. 
هذا، وكانت «النيابة العامة» قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعديَ المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها. 

وكانت «النيابة العامة» قد فحصت هاتف المتهمة فتبينت به ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة. 

وعلى ذلك فقد ارتأت «النيابة العامة» كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد حجزها 24 ساعة| تفاصيل التحقيق مع السيدة المعتدية على ضابط شرطة بمحكمة مصر الجديدة

النيابة الإدارية تحقق في اتهام عضوة بالهيئة بالتعدي على ضابط مصر الجديدة

خلعت الكتافات من قميصه| أول تحرك برلماني ضد التعدي على مقدم شرطة

من خلع الكتافات لـ إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة في "خناقة"ضابط الشرطة وعضوة بالنيابة الإدارية

بكفالة 2000 جنيه.. إخلاء سبيل المتهمة بالتعدي على ضابط شرطة مراعاة لحالتها النفسية

بعد واقعة محكمة مصر الجديدة.. الحكومة تسعى لتغليظ عقوبة الاعتداء على رجال الشرطة لـ 10 سنوات

ترشيحاتنا

أهم الأخبار.. وفاة يوسف والي.. تأجيل محاكمة أحمد شفيق.. وموجة أمطار متفرقة على البلاد غدا

وفاة يوسف والي وزير الزراعة الأسبق

بعد غرق طفل صغير.. النيابة تستدعي منقذي حمامات السباحة بنادي الزمالك

تفاصيل نظام قرعة كأس العالم لليد 2021 قبل ساعات من انطلاقها

العثور على جثة في قصر الملكة إليزابيث.. تفاصيل

تم إنتاجه بالفعل .. استشارى باطنة: لقاح كورونا الروسى ناجح جدا على الحيوانات و البشر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات جيتور jetour x70 في السوق المصرية.. صور

الندب والتعرض للجلد.. علامات غريبة لجمال الفتيات داخل أفريقيا.. صور

بتصميم خيالي.. طرح مرسيدس mercedes s class 2021 رسميا.. صور