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رياضة

جنش يحرس عرين الزمالك أمام طلائع الجيش بـ الدوري

السبت 05/سبتمبر/2020 - 05:27 م
جنش
جنش
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ملك موسي
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن استقرار  الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون أن يتولى محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق حراسة المرمى.

يأتي هذا  خلال مباراة الطلائع المقبلة المقرر لها غدا الأحد في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

واستبعد الجهاز الفني للفريق الأبيض محمد أبو جبل حارس المرمى الأساسي من القائمة التي ستخوض اللقاء.

وضم الفرنسي كارتيرون محمد عواد ليكون بديلا لجنش في لقاء الغد أمام الطلائع.

وكان جنش شارك في مباراة نادي مصر في الدور الثاني بعد عودته من الإصابة وظهر بمستوى متميز في اللقاء.
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