كارتيرون يستبعد زيزو من لقاء طلائع الجيش في الدوري

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم استبعد أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق من القائمة التي ستخوض مباراة الغد أمام طلائع الجيش.





ويواجه الزمالك فريق الطلائع المقرر لها غدا الأحد في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.





وفضل الجهاز الفني منح اللاعب راحة من المباراة المقبلة؛ بعدما اشتكى من آلام خفيفة في العضلة الأمامية بعد لقاء بيراميدز السابق في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري والتي فاز فيها الزمالك بهدفين دون رد.





وشهدت القائمة عودة طارق حامد لاعب الوسط بعد انتهاء إيقافه وغيابه عن مباراة بيراميدز في الجولة السابقة.