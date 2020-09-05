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تكنولوجيا

بمليار دولار.. حسابات لاعبى فورتنايت المخترقة تباع على الدارك ويب

السبت 05/سبتمبر/2020 - 09:01 م
حسابات لاعبى فورتنايت
حسابات لاعبى فورتنايت المخترقة تباع على الدارك ويب
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ندى على
كشفت تقارير عن طرح حسابات مستخدمى لعبة الفيديو الشهيرة فورتنايت Fortnite، التى تم اختراقها منذ أسابيع قليلة، للبيع على مواقع ما يعرف بالشبكة السوداء أو الدارك ويب بقيمة مليار دولار أمريكى. 

وبحسب موقع Digital Journal فإن عدد من الهاكرز قاموا ببيع البيانات الشخصية وحسابات اللاعبين في لعبة فورتنايت، بالإضافة إلى سرقة أموال اشتراكاتهم ، حيث تم تسعير الحساب الواحد في المتوسط من 200 إلى 250 دولار. 


وأرجع باحثون في مجال الأمن الإلكترونى من شركة ForgeRock السبب الرئيسي وراء هذا الاختراق لضعف كلمات السر والضعف الواضح في اجراءات تأمين الحساب من قبل اللاعبين وعدم استخدام عوامل الأمان مثل المصادقة الثنائية على حساباتهم الشخصية.

وأضاف الباحثون أن عدم تغيير كلمة السر لفترة طويلة يعد طريقة سهلة للهاكرز للقيام باختراق المستخدمين عن طريق تتبعهم عند تسجيلها واعادتها لعدة مرات وبالتالى معرفة كلمات السر الخاصة بهم. 

كان لاعبون قد صرحوا في وقت سابق، باختراق حساباتهم على اللعبة، كما صرحت لاعبة  لصحيفة ديلى ميرور البريطانية بأنه تمت سرقة أكثر من 1000 جنيه استرلينى من حسابها على اللعبة، حيث اكتشفت عملية الاختراق عندما تم تسجيل خروجها من اللعبة فجأة أثناء اللعب بدون أن تقوم بذلك.
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