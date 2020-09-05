الشباب والرياضة تعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن الإجراءات الوقائية المتبعة ببطولة العالم لليد

كشفت وزارة الشباب والرياضة، عن عقد مؤتمر صحفي للجنة الطبية لبطولة العالم لليد -مصر 20210 للإعلان عن الإجراءات الوقائية الاحترازية والاستعدادات القوية للنسخة 27 والتي تعد أول بطولة جماعية عالمية للرجال تقام بعد تفشي فيروس كورونا .









وشدد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنه يجب أن يعرف الجميع أنه لن يحدث أي تساهل في أي إجراء طبي لأن أعين العالم مسلطة على البطولة وعلى مصر، والأمر سيكون ظاهرا للعيان مع بداية حفل القرعة ،مؤكدا أن استضافة البطولة ليس تحديا عاديا لأن دول كثيرة قد لا تقبل بتنظيم بطولة بهذا الحجم في هذا التوقيت في ظروف لم يمر بها العالم الآن .





وأضاف أن الإجراءات الوقائية المتبعة ستثبت للعالم وتطمئنه أن الإجراءات الطبية في مصر على أعلى مستوى طبقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.





وأشارت اللجنة الطبية العليا للبطولة إلي أن هناك تنسيق وتعاون كامل مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان واللجنة المنظمة، مؤكدًا أنه تم الإتفاق علي وضع 3 جمل ثابتة، لا للاستعراض، لا للتنازلات، لا للمجاملات .





وأوضحت اللجنة الطبية العليا للاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حازم خميس الإجراءات التي سيتم إتباعها بدء من تحليل PCR نتيجته سلبية قبل وصوله مصر بـ 48 ساعة. ومنذ ركوبه الطائرة لوصوله إلى مطار القاهرة سيخضع لإجراءات وقائية سواء داخل الطائرة أو في المطارات، أو في الأتوبيسات الناقلة للفرق إلى الفنادق نفسها. الإجراءات ستبدأ من الدقيقة الأولى وحتى الدقيقة الأخيرة من وجود الفرق في مصر .





واكدت اللجنة أن هناك تحاليل لكل من له تعامل مباشر مع اللاعبين أو الحكام أو المدربين أو المساعدين أو الأطقم الطبية سيتم تثبيتهم في أماكنهم، وسيخضعون لتحليل PCR كل 72 ساعة، وهو الأمر الساري على كل من يشارك في البطولة. في الفنادق، تم تخصيص أماكن معينة للفرق وكذلك أماكن معينة للعزل حال حدوث إصابة. سيتم التعامل المباشر مع الفريق الطبي لضمان تماسك تلك الإجراءات".





وأضافت أنه في الصالات سيرتدي الجميع الأقنعة الواقية ما عدا اللاعبين داخل الملعب أثناء المباريات والإحماء .









وأكدت "وضعنا إجراءات مشددة في الدخول والخروج، وخاصة الخروج لأن الناس تميل لنسيان الإجراءات بعد انتهاء الحدث، كما سنتأكد أن جميع الحاضرين للحدث سيرتدون الأقنعة الواقية ما عدا الشخص المتحدث على المنصة في وقت وجوده على المنصة فقط".









انتقل الدكتور حازم خميس رئيس اللجنة الطبية العليا للاتحاد الدولي لليد بعد ذلك لشرح إجراءات استقبال الجمهور في الصالات الأربع المستضيفة للبطولة ،حيث قال: "تم التنسيق مع اللجنة الطبية في وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة اليد واللجنة الطبية لديه وكل قيادات وزارة الصحة الموجودين في اللجنة. نجتمع كل أسبوعين عن طريق الفيديو كونفرينس مع الاتحاد الدولي لكرة اليد، وممثلي منظمة الصحة العالمية، وممثلي الاتحاد الأوروبي لكرة اليد كذلك، في وجود أكفأ وأشهر المسؤولين عن الإجراءات الصحية في الملاعب الأوروبية".





وشدد "أعداد الجمهور لن تزيد عن 25% إلى 30% من سعة كل صالة، في ظل تباعد يصل إلى 2 متر بين كل مشجع والآخر. وسنراجع تلك النسب حسب تحسن الوضع، الكل سيرتدي الأقنعة الواقية ولن تتواجد المأكولات أو المشروبات، وستطبق إجراءات التباعد أثناء الدخول والخروج إلى الصالة طبقا للتعليمات الدولية".



