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رياضة

صدى البلد يرصد أجواء انطلاق قرعة كأس العالم لليد تحت سفح الأهرامات.. فيديو وصور

السبت 05/سبتمبر/2020 - 07:35 م
صدى البلد
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ريهام بكير
رصد موقع صدى البلد اجواء انطلاق قرعة كأس العالم لليد بمنطقة سفح الهرم والتي اتسمت بمزيج من المظهر الحضاري المعبر عن تاريخ مصر العظيمة والرقي في التنظيم والموسيقى الساحرة 

‎ويشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعد قليل حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال ٢٠٢١ في نسختها رقم ٢٧ المزمع إقامتها في الفترة من ١٤ إلى ٣١ يناير ٢٠٢١ بمشاركة ٣٢ دول لأول مرة في تاريخ البطولة، ويقام الحفل القرعة بمنطقة الاهرامات.

‎ومن المتوقع أن يتقدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للبطولة، حضور حفل القرعة الليلة والدكتور  أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و ١٧ وزيرا هم أعضاء اللجنة العليا للبطولة بالإضافة إلى الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة ولفيف من كبار الشخصيات وممثلي ٢٩ دولة بالإضافة إلي مصر الدولة المضيف للبطولة علي أن يتحدد اسم الدولتين المتبقيتين في عدد المشاركين لاحقا بعد الانتهاء من تصفيات الملحق للبطولة الشهر المقبل.

‎يشهد حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد رجال العديد من المفاجآت القوية خصوصا أن العالم كله ينتظر قرعة مونديال اليد الذي يشارك به ٣٢ دولة لأول مرة في تاريخ البطولة.

‎ووقع اختيار شركة تذكرتي على الموسيقار عمر خيرت لإحياء الحفل، وسيقدم عددا من السيمفونيات الموسيقية والأغاني التي طالما نالت إعجاب جمهور الحاضرين ، واختيار الثلاثي الإعلامية جاسمين طه والفنان خالد النبوي والفنانة إنجي المقدم لتقديم الحفل
صدى البلد يرصد أجواء انطلاق قرعة كأس العالم لليد تحت سفح الأهرامات.. فيديو وصور
صدى البلد يرصد أجواء انطلاق قرعة كأس العالم لليد تحت سفح الأهرامات.. فيديو وصور
صدى البلد يرصد أجواء انطلاق قرعة كأس العالم لليد تحت سفح الأهرامات.. فيديو وصور
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