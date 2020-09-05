قنا ترفع درجة الاستعداد لمواجهة أي سيول محتملة

رفعت محافظة قنا، درجة الإستعداد بكافة القطاعات الخدمية داخل المحافظة تحسبا لسقوط امطار غزيرة قد تصل إلى حد السيول بسبب عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التى قد تتعرض لها البلاد اعتبارا من اليوم وذلك وفقا لتنبؤات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أنه تم الإنتهاء من تطهير كافة مخرات السيول بالمحافظة والبالغ عددها 12 مخر سيل كما تم خفض منسوب المياه في الترع الرئيسية الى الحد الأدنى كإجراء احترازى حتى يتم استيعاب مياه السيول المحتملة في تلك الترع والاستفادة منها في رى الأراضى.

وأشار محافظ قنا، إلى أنه تم مراجعة معدات التدخل السريع الموجودة بالوحدات المحلية والمؤسسات الحكومية وكذلك معدات الإغاثة والتأكد من جاهزيتها للتعامل الفورى مع اى حدث طارئ بهدف الحد من الخسائر المحتملة عند سقوط السيول.

وأضاف الداودى، أنه تم تفعيل غرف عمليات بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية تعمل على مدار الـ 24 ساعة يوميا لتلقي أي بلاغات تفيد بحدوث سيول وتم ربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة والتي تتصل بدورها بشكل مباشر مع غرف عمليات وزارة التنمية المحلية و رئاسة مجلس الوزراء.

يذكر أن محافظة البحر الأحمر، التى ترتبط بحدود مع محافظة قنا، تشهد سقوط سيول بالمنطقة الصحراوية.

اقرأ أيضًا :

غرقت المنازل.. أهالى القبيبة بقنا يستغيثون من طفح مياه الصرف الصحى





بالأسماء.. إصابة ٢٨ شخصا بينهم أطفال فى حادث انقلاب ميكروباص بقنا