الصحة الفلسطينية: المساعدات الطبية لـ غزة لا تساوي نقطة في بحر الاحتياجات

قال الدكتور خليل الدقران، المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى والمتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن وقف إطلاق النار شكّل بارقة أمل أوقفت نزيف الدماء في القطاع وقللت من أعداد الشهداء والمصابين الذين كانت تستقبلهم المستشفيات يوميًا.

وأوضح الدكتور خليل الدقران، المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى والمتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في تصريحات مع الإعلامية أمل مضهج، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الفلسطينيين شعروا بارتياح نسبي عقب إعلان الهدنة، غير أن الاحتلال الإسرائيلي سرعان ما خرق الاتفاق، مستهدفًا معظم محافظات القطاع، ما أسفر خلال أقل من 24 ساعة عن ارتقاء 45 شهيدًا، ليرتفع عدد الشهداء منذ 11 أكتوبر وحتى الآن إلى 80 شهيدًا، إضافة إلى أكثر من 303 إصابات جديدة.

وتابع الدكتور خليل الدقران، أن هذا الخرق الإسرائيلي المتكرر يشكل خطرًا بالغًا على الأمن والاستقرار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الوضع الصحي داخل المستشفيات ما زال مأساويًا، خاصة في المستشفيات الحكومية التي أُخرج معظمها عن الخدمة بسبب القصف والتدمير الممنهج.

وأكد الدكتور خليل الدقران، المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى والمتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن المساعدات والإمدادات الطبية الضرورية لم تصل بعد، والمستشفيات تعاني نقصًا حادًا في الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة والوقود اللازم لتشغيلها.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن ما وصل من مساعدات طبية إلى القطاع لا يساوي نقطة في بحر من الاحتياجات الفعلية، لافتًا إلى الحاجة العاجلة لإجلاء جميع المرضى والمصابين للعلاج خارج غزة.

وأشار الدكتور خليل الدقران، المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى والمتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إلى أن عدد هؤلاء المرضى يبلغ نحو 22 ألفًا، بينهم أكثر من 10 آلاف مريض بالسرطان.

وكشف عن وجود نحو 950 مريضًا من المسجلين على قوائم انتظار السفر للعلاج في الخارج فارقوا الحياة بسبب إغلاق المعابر ومنعهم من المغادرة منذ بداية العام.

