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حوادث

إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها على الطريق الزراعي بعد انقلاب سيارة بطوخ

السبت 05/سبتمبر/2020 - 07:07 م
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
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إبراهيم الهوارى
تمكّن رجال المرور من إعادة الحركة المرورية على طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى السريع إلى طبيعتها مرة أخرى عقب تعطلها عند مدينة طوخ نتيجة انقلاب سيارة نقل دون وجود إصابات أو خسائر في الأرواح.


وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغاً من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ربع نقل تحمل لوحات رقم 5481 على الطريق الزراعي أمام منطقة مزلقان زكي بسبب السرعة.

مما تسبب فى تعطل الحركة المرورية على الطريق الزراعي بالإسكندرية وتضرر المسافرين وأصحاب السيارات.

انتقلت الأجهزة المحلية ورجال المرور وقوات الشرطة وتم رفع السيارة وآثار الحادث وإعادة تسيير حركة المرور بشكل جيد .

وتبين أن السرعة تسببت في انقلاب السيارات من أعلى الكوبرى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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