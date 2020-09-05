قبل طرحها بالأسواق.. ضبط 12.240 طن كبدة فاسدة داخل ثلاجة في الخصوص

تمكن ضباط مباحث التموين فى القليوبية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من ضبط كميات كبيرة من الكبدة غير الصالحة للاستخدام الآدمي داخل إحدى الثلاجات بالخصوص.

















تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.









تلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطارا بتمكن ضباط مباحث التموين بقيام أحد مديرى الثلاجات بالخصوص بتخزين كميات من الكبدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.









وعلى الفور، قامت قوة أمنية من مباحث التموين وتم ضبط 12,240 طن كبدة مستوردة داخل الثلاجة قبل بيعها فى الأسواق.









وبفحص المضبوطات، تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها، مما يشكل خطرا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.