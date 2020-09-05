AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

قبل طرحها بالأسواق.. ضبط 12.240 طن كبدة فاسدة داخل ثلاجة في الخصوص

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:31 ص
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى
تمكن ضباط مباحث التموين فى القليوبية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من ضبط كميات كبيرة من الكبدة غير الصالحة للاستخدام الآدمي داخل إحدى الثلاجات بالخصوص.




تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.


تلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطارا بتمكن ضباط مباحث التموين بقيام أحد مديرى الثلاجات بالخصوص بتخزين كميات من الكبدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.


وعلى الفور، قامت قوة أمنية من مباحث التموين وتم ضبط 12,240 طن كبدة مستوردة داخل الثلاجة قبل بيعها فى الأسواق.


وبفحص المضبوطات، تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها، مما يشكل خطرا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وكشف صاحب مخبز استولى على ٣ ملايين جنيه.. ضبط أطنان من الأغذية مجهولة المصدر بالقاهرة

أمن القاهرة يضبط ٥ أطنان لحوم فاسدة قبل ترويجها بالتجمع الأول

حبس صاحب ثلاجة لحيازته 5 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك

قبل بيعها بعين شمس.. ضبط 5 أطنان لحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمى

ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "غير مرخصة"

إعدام 4 أطنان لحوم مفرومة غير صالحة الاستخدام في المرج

ترشيحاتنا

رب ضرة نافعة.. امرأة تفوز بلقب أغنى نساء العالم نتيجة لطلاقها

كمال منصور: مسلسل أبو العروسة فتح موسما جديدا خارج رمضان

بسبب جائحة كورونا..لحم الفئران أصبح طبقا رئيسيا للفئات المهددة بالجوع في ملاوى..شاهد

ديسابر: رمضان صبحي وأحمد فتحي لا يكفيان بيراميدز للتتويج بالألقاب

يجمع لك خيري الدنيا والآخرة.. علي جمعة يوصي بـ9 كلمات في الدعاء

أسعار جيب رينيجيد 2020 اليوم في مصر.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفساتين ساحرة.. ملكة جمال مصر تتألق في حفل زفافها

أزمة القفا تشعل السخرية بين الجماهير على شرف ستاموني.. فما قصته؟ | صور

أسعار جيب رينيجيد 2020 اليوم في مصر.. صور