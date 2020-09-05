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رياضة

صراع إنجليزي على نجم المنتخب المصري

السبت 05/سبتمبر/2020 - 07:27 م
صدى البلد
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عمر سلامة
كشفت تقارير صحيفة إنجليزية، عن رغبة أحد أندية دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، في التعاقد مع لاعب وسط منتخب مصر، وقائد ويجان أثلتيك، سام مرسي، في نافذة الانتقالات الصيفية الجارية.

سام مرسي هو قائد ويجان وعقده ينتهي في يونيو 2021، لكن الفريق الإنجليزي هبط من الدرجة الأولى، وهناك إمكانية لرحيل اللاعب عن اللاتيكس، في الميركاتو الصيفي الحالي.

تقارير صحفية، كشفت خلال الفترة الماضية، عن أنّ كل من كريستال بالاس وبرايتون إلى جانب ستوك سيتي، يرغبون في ضم سام.

وبحسب شبكة "فوتبول إنسايدر" الإنجليزية، فإن نادي ميدلسبره والذي ينشط في دوري الدرجة الأولى "تشامبيون شيب" يرغب في ضم سام مرسي هذا الصيف.

وأوضح التقرير، أنّ إدارة النادي الإنجليزي، مُعجبة بقدرات لاعب الوسط صاحب الـ"28" عامًا، وتفكر بشكل جدي في ضمه هذا الصيف.

قائد ويجان، شارك في الموسم الماضي، بالتشامبيونشيب في 43 مباراة، وسجّل ثلاثة أهداف وصنع مثلما.
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