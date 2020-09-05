إزالة 80 حالة تعدي ضمن الموجة 16 في كفر الشيخ.. صور

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ ، أعمال إزالة التعديات ضمن الموجة الـ 16 بناءً على تعليمات اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ.





قاد اللواء ياسر حفناوي ، السكرتير العام المساعد للمحافظة ، حملة إزالة تعديات بالطريق الدولي الساحلي ببلطيم والبرلس ، لإزالة التعديات.



أعلن أعلن اللواء جمال نورالدين ، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، عن تنفيذ عدة حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المحافظة بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية.





تمكنت الحملات بالمراكز والمدن من إزالة 80 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، منها إزالة 40 قرار بقرية المقصبة ببر بحرى على مساحة 9214 مترًا وتسويتها بالأرض.





كما تمكنت الحملة بسيدي سالم من إزالة حالات تعدى على الأرض الزراعية بقرى دمرو وأبوغنيمة بمساحة 3249 مترًا.







ووجَّه محافظ كفر الشيخ، جميع رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة اليومية بما تم على أرض الواقع.





وأشار إلى استمرار تقنين الأراضي، والتصالح على المباني، طبقًا للإجراءات القانونية، لافتًا أن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين على المراكز التكنولوجية لتقنين أوضاعهم.

