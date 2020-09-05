على غرار الأفراح.. برلماني: مساعدات مصر للدول الأفريقية "نقطة مردودة"





وأكد عفيفي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه المساعدات تأتي من منطلق دور مصر الريادي بصفتها "كبيرة القارة الأفريقية"، لذلك تسعى لمساعدة جيرانها والعودة بقوة إلى القارة السمراء بتوطيد العلاقات والتعاون بين الدول الأفريقية من خلال مساندتها في أوقات الأزمات وأبرزها كورونا.





ووصف النائب هذه المساعدات الخارجية بـ"النقطة" التي يتم توزيعها بالأفراح داخل الصعيد لترد بعد ذلك إلى صاحبها في فرحه، مشيرا إلى مصر لا تنتظر مقابل لهذه المساعدات لكنها ستؤتي ثمارها بلم الشمل الأفريقي ودعم مصر في القضايا والمحافل الأفريقية.





ونوه إلى أن الدول الخارجية ومن ضمنها الصين قامت برد الجميل لمصر من خلال إرسال مساعدات للقاهرة لمواجهة فيروس كورونا، ردا على المساعدات المصرية التي تم توجيهها للصين في ظل شدة انتشار الفيروس بها وابتعاد الدول عنها، ونفس الحال لإيطاليا وروسيا وغيرها من الدول.





وكلف وزير الخارجية سامح شكري، بتوجيه مساعدات عينية طبية بقيمة 4 ملايين دولار إلى 30 دولة أفريقية لمساعدتهم في جهودهم لاحتواء التحديات الناجمة عن انتشار جائحة "كورونا"، وذلك في إطار مساهمة مصر في الصندوق الأفريقي للاستجابة لفيروس كوفيد -19 التابع للاتحاد الافريقي.





وبالفعل تم توجيه الدفعة الأولى من المساعدات في هذا الإطار، اليوم السبت، إلى 10 دول أفريقية، وجاري استكمال إجراءات شحن الدفعة الثانية لـ20 دولة أخرى خلال الفترة المقبلة.

قال اللواء صلاح عفيفي، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن المساعدات التي قدمتها مصر، اليوم السبت، للدول الأفريقية لمواجهة أزمة كورونا، ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة، مشيرًا إلى أن القاهرة ساندت السودان وجنوب أفريقيا مؤخرًا خلال أزمة السيول والفيضانات.