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رياضة

ننشر كلمة رئيس الوزراء فى حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد

السبت 05/سبتمبر/2020 - 08:28 م
صدى البلد
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محمود المخبزي - ريهام بكير
نقل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لضيوف مصر خلال حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر خلال الفترة من ١٣ إلى ٣١ يناير المقبل.

وقال مدبولى فى كلمته :"

ضيوف مصر الأعزاء
السادة المتابعون من دول العالم عبر مختلف وسائل الإعلام
الحضور الكريم...
أود بداية أن أنقل إلى سيادتكم وإلى جميع المٌتابعين لهذا الحدث العالمى الكبير تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية  وتمنيات سيادته بالنجاح والتوفيق لهذا الحدث الرياضى الهام.

الحضور الكريم
من أرض الكنانة مصر... مهد الحضارة والتاريخ المشرف والعريق ... 

ومن منطقة الأهرامات ... أحد أهم وأعظم الشواهد على عظمة الحضارة الإنسانية ... 

أرحب بكم جميعًا ضيوفًا كرامًا في بلدكم الثاني مصر ، كما أرحب بجماهير الرياضة المصرية والعالمية المتابعين لفعاليات هذا الحدث الهام عبر وسائل الإعلام المختلفة، متمنيًا لكم جميعًا دوام التوفيق والنجاح ومتمنيًا لضيوفنا الكرام طيب الإقامة في بلدهم مصر .
 
كما إنه من لدواعى الفخر والاعتزاز .. أن نلتقى بهذا الحشد الكريم على أرض مصر  للمشاركة ضمن فعاليات حفل إجراء قرعة بطولة العالم لكرة اليد التي تحتضنها مصر في يناير 2021.

ورغم العديد من التحديات التي يواجهها العالم حاليًا على كافة الأصعدة، إلا أن الرياضة تظل دائمًا واحدة من أهم الآليات والقوى الناعمة القادرة على نشر السلام والمحبة بين الشعوب ، وأعلم أنكم تدركون كم كان للأحداث الرياضية وخاصة الدولية منها وفى كثير من الأحيان اليد الطولى والباع الكبير في إذابة العديد من الخلافات وتقارب الثقافات وتلاقى الحضارات ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمنتخبات ، حينها ترتفع وتتلاقي الرايات الوطنية والقومية وينضوي تحتها كل ما هو دون ذلك.

واليوم ...نلتقى بكم ومعكم على أرض الكنانة في واحدة من أكبر الأحداث الرياضية التي يترقبها العالم خلال الفترة المقبلة للاتحاد الدولى لكرة اليد، وتأتي أهمية النسخة الحالية من عدة جوانب كونها المرة الأولى في تاريخ البطولة التي يشارك ضمن منافساتها 32 منتخبًا من مختلف دول العالم، فضلًا عن ظروف وملابسات استضافة البطولة في ظل التحديات والجهود الدولية لمواجهة انتشار جائحة كورونا الأمر الذى يمثل تحديًا إضافيًا أمام المنظومة الرياضية المصرية والدولية.

السادة الحضور ... 
أعزائي متابعي هذا الحدث الكبير من مختلف دول العالم..

إن أوجه الإعجاز والإنجاز المتتالية الذى تشهده الدولة المصرية في شتي مجالات البناء والتنمية خلال الفترة الحالية، يجعلنا نرى ما نحن بصدده اليوم امتدادًا طبيعيًا لما آلت إليه الدولة المصرية العصرية الحديثة تحت القيادة الحكيمة و الواعية والمستنيرة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ، ولتتضح بتلك الطفرة وبهذه الجهود التي تبذلها الدولة المصرية على كافة الأصعدة الخارجية والداخلية الرسالة التي تحرص القيادة السياسية المصرية على بثها وغرس جذورها بين شعوب العالم... رسالة مفادها أن السلام الاجتماعي والتواصل الحضارى والتكامل الإنساني هو السبيل الوحيد امام جميع الشعوب للعيش في سلام ورخاء وهو الأمل أمام أبنائنا وشبابنا لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم وهو الإرث الذى يجب أن نتركه للجيل الحالي والأجيال التي تليه.

واثقين في توفيق الله عز وجل ، وعازمين تحت قيادة وبدعم القيادة السياسية المصرية أن تكون هذه البطولة ومن خلال تضافر كافة جهود الدولة المصرية ، نموذجًا فريدًا ومرجعية للكثير من أشقائنا من دول العالم في شتى تفصيلاتها التنظيمية والإدارية.

ومتمنيًا النجاح والتوفيق لنا جميعًا في خروج البطولة بالشكل الذى يليق بسمعة مصر وريادتها العالمية وطيب والإقامة لضيوفنا الكرام والاستمتاع بالمنافسات لجماهير الرياضة العالمية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.






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