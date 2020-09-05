امتحان الـ act مماثل لـ sat .. وزير التعليم يبعث رسالة طمأنة لطلاب الدبلومة الأمريكية.. فيديو

قال طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الوزارة والدولة تحاول مساعدة طلاب الدبلومة الأمريكية رغم انها شهادة أجنبية .





وأضاف طارق شوقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الجهات المسؤولة عن هذه الشهادات والامتحانات جهات دولية .





وتابع طارق شوقي:" امتحان الـ sat امتحان دولي وتم الغائه مؤخرا بسبب التسريب والدولة حاولت التوصل إلى وسائل للمساعدة ولم ينجح هذا لانه هناك قضايا مرفوعة وتقرر إلغاء الامتحان".





واكمل طارق شوقي:" نبحث عن وسيلة أخرى بديلة لمساعدة الطلاب على دخول الجامعة، ومنذ 7 اسابيع اعتمدنا امتحان اخر مستخدم في أمريكا له نفس الهدف وهو الـ act، ونساعد الشركة بمراكز امتحانات".





وتابع:" تاجيل التنسيق للطلاب الذين لم يحصلوا على فرصة دخول امتحانات الـ act ، و الدولة قررت إعداد امتحان مصري لقياس تحصيل طلبة الدبلومة الأمريكية كي لا نعتمد على طرف اجنبي فقط ونعمل على هذا الأمر".





وأكمل طارق شوقي:" المناهج مماثلة وامتحان الـ act مماثل لامتحانات الـ sat"، مضيفا:" التقييم لطلاب الدبلومة الأمريكية متكون من اعمال السنة ودرجات امتحان .



