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امتحان الـ act مماثل لـ sat .. وزير التعليم يبعث رسالة طمأنة لطلاب الدبلومة الأمريكية.. فيديو

السبت 05/سبتمبر/2020 - 08:37 م
طارق شوقي
طارق شوقي
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هاني حسين
قال  طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن  الوزارة والدولة تحاول مساعدة طلاب الدبلومة الأمريكية رغم انها شهادة أجنبية .

وأضاف   طارق شوقي  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  الجهات المسؤولة عن هذه الشهادات والامتحانات جهات دولية .

وتابع طارق شوقي:"  امتحان الـ sat امتحان دولي وتم الغائه مؤخرا بسبب التسريب والدولة حاولت التوصل إلى وسائل للمساعدة ولم ينجح هذا لانه هناك قضايا مرفوعة وتقرر إلغاء الامتحان".

واكمل طارق شوقي:"  نبحث عن وسيلة أخرى بديلة لمساعدة الطلاب على دخول الجامعة، ومنذ  7 اسابيع اعتمدنا امتحان اخر مستخدم في أمريكا له نفس الهدف وهو الـ act، ونساعد الشركة بمراكز امتحانات".

وتابع:"  تاجيل التنسيق للطلاب الذين لم يحصلوا على فرصة دخول امتحانات الـ act ، و الدولة قررت  إعداد امتحان مصري لقياس تحصيل طلبة الدبلومة الأمريكية كي لا نعتمد على طرف اجنبي فقط ونعمل على هذا الأمر".

وأكمل طارق شوقي:"  المناهج مماثلة وامتحان الـ act  مماثل لامتحانات الـ sat"، مضيفا:"  التقييم لطلاب الدبلومة الأمريكية متكون من اعمال السنة ودرجات امتحان .

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