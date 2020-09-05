AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

سائقون يهددون سلامتك على الطريق.. احذر منهم

السبت 05/سبتمبر/2020 - 09:31 م
سائقون يهددون سلامتك
سائقون يهددون سلامتك على الطريق
Advertisements
اشرف عطية
كثيرا ما نواجه نماذج مختلفة من السائقين علي الطريق فكل سائق له أسلوبه في القيادة و في التعامل مع السيارات من حوله و يوجد فئة من السائقين تشكل خطر كبير علي السيارات المحيطة بهم علي الطريق .

وتوجد فئة من السائقين تعتبر هي السبب الرئيسي لوقوع الحوادث علي الطريق و ذلك بسبب قيادتهم والأخطاء التي يرتكبونها على الطريق ويكون الكثير منها مزعج لبقية السائقين مما يثير حفيظتهم تجاههم .

أنواع السائقين الخطر على الطريق :

1–السائق الذي يتوقف لمشاهدة الحوادث فيتسبب هذا السلوك في تعطيل حركة المرور وهو الأمر الذي يتسبب في وفاة المصابين بسبب عدم قدرة سيارات الإسعاف على الوصول لمكان الحادث بسبب التكدس المروري .

2– السائقين الذين يستخدمون الاضواء العالية و المبهرة علي الطريق حيث تجد سائق يقود خلفك وهو مسلط للأضواء العالية في مرايا سيارتك، أو السير في الحارة المقابلة لك بضوء عالي ولفترة طويلة وقد يتسبب في وقوع الحوادث كبيرة على الطريق .

3– السائق الذي يقوم بركن السيارة في طريق عام و بشكل خاطئ وهو ما قد يتسبب في حوادث وتعطيل حركة المرور خاصة إذا كانت في شوارع  ضيقة .

4– السائقين الذين يقودون في منتصف الطريق فهذا السائق لا يلتزم بالحارات المرورية، وغالبًا ما يسير بسرعات بطيئة في منتصف الطريق، أو في الحارات المخصصة للسرعات العالية، وهو ما يجعله عائقًا في الطريق وقد يتسبب في وقوع الحوادث كبيرة على الطريق .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حيلة سحرية تقلل من حوادث السيارات

التصرف الصحيح عند توقف محرك السيارة فجأة على الطريق

تجنب آلام الظهر أثناء القيادة.. نصائح الجلوس الصحيح

علامات تدل على إنك قائد سيارة مزعج

3 سائقين ابتعد عنهم على الطريق

ترشيحاتنا

الحمام يستغل إغلاق كورونا ويدمر شقة طالب.. صور

هل يرحل عن الزمالك؟ فرجاني ساسي يتلقى عروضا مصرية وأوروبية

الري تكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة

حث عليها الرسول.. آية واحدة قراءتها في هذا التوقيت تضمن لك دخول الجنة

لـ تبييض أسنانك.. ابتعد عن تناول هذه الأطعمة

وزير النقل يستجيب لشكوى ركاب قطار أسوان - القاهرة.. ويعتذر لهم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحمام يستغل إغلاق كورونا ويدمر شقة طالب.. صور

فيسبوك يمنع رجلا من تصوير لحظة وفاته.. ويصدمه برسالة قوية

رغم أنباء تعاقده مع الأهلي .. محمد إبراهيم يغازل الزمالك