سائقون يهددون سلامتك على الطريق.. احذر منهم



كثيرا ما نواجه نماذج مختلفة من السائقين علي الطريق فكل سائق له أسلوبه في القيادة و في التعامل مع السيارات من حوله و يوجد فئة من السائقين تشكل خطر كبير علي السيارات المحيطة بهم علي الطريق .





أنواع السائقين الخطر على الطريق :



1–السائق الذي يتوقف لمشاهدة الحوادث فيتسبب هذا السلوك في تعطيل حركة المرور وهو الأمر الذي يتسبب في وفاة المصابين بسبب عدم قدرة سيارات الإسعاف على الوصول لمكان الحادث بسبب التكدس المروري .

وتوجد فئة من السائقين تعتبر هي السبب الرئيسي لوقوع الحوادث علي الطريق و ذلك بسبب قيادتهم والأخطاء التي يرتكبونها على الطريق ويكون الكثير منها مزعج لبقية السائقين مما يثير حفيظتهم تجاههم .2– السائقين الذين يستخدمون الاضواء العالية و المبهرة علي الطريق حيث تجد سائق يقود خلفك وهو مسلط للأضواء العالية في مرايا سيارتك، أو السير في الحارة المقابلة لك بضوء عالي ولفترة طويلة وقد يتسبب في وقوع الحوادث كبيرة على الطريق .3– السائق الذي يقوم بركن السيارة في طريق عام و بشكل خاطئ وهو ما قد يتسبب في حوادث وتعطيل حركة المرور خاصة إذا كانت في شوارع ضيقة .4– السائقين الذين يقودون في منتصف الطريق فهذا السائق لا يلتزم بالحارات المرورية، وغالبًا ما يسير بسرعات بطيئة في منتصف الطريق، أو في الحارات المخصصة للسرعات العالية، وهو ما يجعله عائقًا في الطريق وقد يتسبب في وقوع الحوادث كبيرة على الطريق .