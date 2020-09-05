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فن

إطلالة رقيقة لـ هاجر أحمد عبر الإنستجرام تخطف الأنظار.. شاهد

السبت 05/سبتمبر/2020 - 09:34 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني

نشرت الفنانة هاجر أحمد، صور جديدة لها من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام . 

وظهرت هاجر بإطلالة بسيطة وجذابة اثارت إعجاب متابعيها حيث إرتدت توب بيج مكشوف الذراعين واعتمدت شعرها الأسود منسدلًا على كتفيها.

يذكر أن آخر عمل شاركت فيه هاجر أحمد مسلسل حكايات بنات بطولة ميرنا نور الدين وأسماء جلال وهند عبد الحليم وليلي حسين وحازم إيهاب ورمزي لينر وأحمد كرارة ومي حسين وعلا رامي ونبيل نور الدين وآخرون وهو من إخراج مصطفى أبو سيف.

وشاركت في السباق الرمضانى 2019 بمسلسل "هوجان" الذى حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، من بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، ورياض الخولى، وعايدة رياض، وأوس أوس، وميرنا نورالدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى"
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