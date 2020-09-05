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أخبار العالم

أول ضحاياها مصري.. مدينة عربية تسجل أعلى درجة حرارة على وجه الأرض

السبت 05/سبتمبر/2020 - 09:32 م
العقبة تسجل أعلى
العقبة تسجل أعلى درجة حرارة في العالم
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قسم الخارجي
سجلت مدينة العقبة الأردنية، اليوم السبت، أعلى درجة حرارة على وجه الأرض.

وذكرت وسائل إعلام أردنية أن مدينة العقبة سجلت درجة حرارة عظمى بواقع 48.5 درجة مئوية، لتتجاوز بذلك جميع الدول الخليجية في سابقة نادرة.

يأتي ذلك بعدما سجلت العقبة، امس الجمعة،  ثاني أعلى درجة حرارة في العالم.

واحتلت مدينة العقبة يوم أمس  المركز الثاني  بعد تسجيلها درجة جرارة عظمى بواقع 48.2 درجة مئوية لتتجاوز بذلك جميع الدول الخليجية في سابقة استثنائية.

ويشهد الأردن موجة حر شديدة منذ أسبوع، هي الأطول على المملكة منذ 100 عام تقريبا.

وسقط أول ضحايا الموجة الحارة في الأردن وهو عامل مصري يبلغ 40 عاما، توفي إثر ضربة شمسية أثناء العمل.
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