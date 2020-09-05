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أخبار العالم

لمواجهة كورونا..الداخلية الفلسطينية تعلن مجموعة من الإجراءات الجديدة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 09:48 م
جانب من المؤتمر الصحفي
جانب من المؤتمر الصحفي لوزارة الداخلية الفلسطينية
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محمود نوفل
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، السبت، عن تخفيف الإجراءات المفروضة لمواجهة فيروس كورونا، في عدد من محافظات ومناطق قطاع غزة.

وذكر المتحدث باسم الوزارة إياد البزم، إن قرار التخفيف جاء في ضوء تقييم الحالة، وبناء على تقييم وزارة الصحة وخلايا الأزمة بوزارتي الصحة والداخلية.

وذكر البزم ان اجراءات التخفيف شملت محافظة رفح، ما عدا بؤرتين ستخضعان للإغلاق نظرًا لوجود إصابات فيها، وهي: حي تل السلطان، ومخيم رفح، موضحًا أنهما ستخضعان للإغلاق؛ نظرًا لوجود إصابات فيهما.


كما ضمت إجراءات التخفيف محافظة خانيونس، عدا مناطق: التحلية في معن، وجورة اللوت، وجزء من مخيم خانيونس، وحي الأمل، والتي ستبقى مغلقة.


وفي المحافظة الوسطى، قررت "الداخلية" تخفيف الإجراءات في مناطق: دير البلح، جحر الديك، الزوايدة، والبريج، في حين تبقى مناطق: النصيرات، والزهراء، والمغازي، مغلقة.


وشدد "البزم"، أن التحرك في المناطق المذكورة بتخفيف الإجراءات، سيُحدد بمواعيد معينة فقط، وهي من الساعة 7 صباحًا، وحتى 8 مساء، على أن يُمنع التحرك بعد هذا الوقت بشكلٍ نهائي.

واشار إلى أن الحركة في تلك المناطق ستكون وفق إجراءات السلامة والوقاية، كما سيُعتمد في تقديم الخدمات على شركات التوصيل.


ولفت الي أن الحركة ستكون داخل الحدود الداخلية للمحافظة، بينما يستمر فصل المحافظات عن بعضها.


كما شدد على ضرورة منع التجمعات بشكل كامل في المناطق التي تخضع لقرار تخفيف الإجراءات، لافتًا إلى أن: المدارس والمساجد والجامعات والمولات والصالات والنوادي والمتنزهات والاستراحات والأسواق الشعبية والعامة، ستبقى مغلقة.

وبيّن أنه يمنع التجمع لأكثر من عشرة أشخاص في الأماكن المغلقة، كما يُمنع التجمع لأكثر من 20 شخصًا في المناطق المفتوحة، داخل المحافظات المذكورة.

وقال إن "المباحث العامة ستتابع تنفيذ كافة الإجراءات السابقة في جميع المحافظات".

وفيما يتعلق بمحافظة شمال غزة، أكد المتحدث باسم الداخلية استمرار جميع الإجراءات المفروضة سابقًا في المحافظة، كما هي دون تغيير.

وبخصوص محافظة غزة، أعلن "البزم" أن الإجراءات السابقة ستبقى أيضًا كما هي، مع الاستمرار في تشديد الإغلاق في مناطق: النصر، الشيخ رضوان، ومخيم الشاطئ.

وتابع: "يضاف حي الصبرة بمدينة غزة إلى المناطق التي تشهد تشديد الإغلاق بشكل كامل؛ نظرًا لارتفاع أعداد الإصابات فيه".

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