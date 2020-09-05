بعد جولاته الميدانية.. برلماني: السيسي حول مصر إلى خلية عمل كبيرة

أكد المستشار محمد سليم عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن استمرار الجولات الميدانية للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لمتابعة تنفيذ المشاريع بنفسه ، ومحاورته للمهندسين والعمال، يكشف عن إصراره على الانتهاء من المشاريع المدرجة على خطة العمل ، وفق أفضل المعايير الهندسية المتعارف عليها في العالم.





وأشار النائب ، في بيان له ، إلى أهمية الجولة التي قام بها الرئيس السيسي في شرق القاهرة؛ لمتابعة تنفيذ الكباري والمحاور والإنشاءات والطرق في مناطق "جسر السويس ، ومصر الجديدة ، ومدينة نصر"، حيث وجه بالإسراع في الخطوات التنفيذية لتلك المشروعات والانتهاء منها.





ولفت إلى أن الرئيس السيسي، حوَّل مصر الى خلية عمل كبيرة ، وكل يعرف مجالات عمله ، والمطلوب منه ، والانجازات تقدم للناس ، والجميع يرونها بأعينهم.



