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برلمان

بعد جولاته الميدانية.. برلماني: السيسي حول مصر إلى خلية عمل كبيرة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 10:15 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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أحمد أيمن
أكد المستشار محمد سليم عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن استمرار الجولات الميدانية للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لمتابعة تنفيذ المشاريع بنفسه، ومحاورته للمهندسين والعمال، يكشف عن إصراره على الانتهاء من المشاريع المدرجة على خطة العمل، وفق أفضل المعايير الهندسية المتعارف عليها في العالم.

وأشار النائب، في بيان له، إلى أهمية الجولة التي قام بها الرئيس السيسي في شرق القاهرة؛ لمتابعة تنفيذ الكباري والمحاور والإنشاءات والطرق في مناطق "جسر السويس، ومصر الجديدة، ومدينة نصر"، حيث وجه بالإسراع في الخطوات التنفيذية لتلك المشروعات والانتهاء منها.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي، حوَّل مصر الى خلية عمل كبيرة، وكل يعرف مجالات عمله، والمطلوب منه، والانجازات تقدم للناس، والجميع يرونها بأعينهم.

وشدد محمد سليم، على أن ما يحدث في مصر، من بناء وتعمير وفتح مجالات وفرص للعمل؛ لم يحدث منذ عشرات السنين، وهي نقلة كبرى للبلاد.
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