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توك شو

كيف انعكس التطوير الحضاري والعمراني على الاقتصاد المصري.. خبير يوضح

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:02 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور محمد البهواشي أستاذ الاقتصاد بجامعة السويس، إن فكرة تطوير الريف المصري جاءت بالتزامن مع برنامج الاصلاح الاقتصادي بصفة عامة.

أضاف الدكتور محمد البهواشي خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن كان هناك تطوير للريف المصري والقري المصرية الاكثر احتياجا.

وتابع أستاذ الاقتصاد بجامعة السويس أن المرحلة الاولى من تطوير الريف المصري تم البدء بـ 1000 قرية الاكثر احتياجا من خلال إعادة تطوير هذه القري من خلال إدخال المرافق لها.

وأوضح الدكتور محمد البهواشي أننا شهدنا فى الفترة الماضية بالارتقاء بالخدمات فى هذه القري وتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي لتلك القري.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يتابع التطورات التنفيذية لمشروع تطوير قري الريف المصري.
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