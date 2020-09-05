الحكومة تطرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه..غدا

تطرح الحكومة ممثلة في وزارة المالية ؛ صباح غد الأحد، أذون خزانة لأجلي 91 و 266 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 19 مليار جنيه.





قالت وزارة المالية في تقرير صادر عنها، إنه لجأت لذلك الطرحين بغرض تدبير الفجوة التمويلية للموازنة.





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وأوضحت الوزارة أنه تم الاتفاق مع البنك المركزي المصري ؛ للقيام بعمليات الطرح إذ من المستهدف طرح أجل 91 يوما بـ 8.5 مليار جنيه و أجل 266 يوما بـ 10.5 مليار جنيه.





و تستهدف وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري طرح أدوات الدين المحلي من سندات و أذون الخزانة بــ45.5 مليار جنيه عبر 3 عطاءات دورية.





ومع طرح الوزارة غدا أذون خزانة بـ 19 مليار جنيه، سيتبقي لها طرحان اثنان خلال يومي الاثنين و الخميس بقيمة تبلغ 26.5 مليار جنيه.



