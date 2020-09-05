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صندوق مصر السيادي: بيع الأصول للمستثمرين يهدف لتعظيم قيمتها.. فيديو

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:20 م
أيمن سليمان
أيمن سليمان
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إبراهيم القادري
قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادي، إن الصندوق يعود إلى ملكية الدولة المصرية، مؤكدا أن المساهم الوحيد فيه؛ هي الخزانة العامة.

وأضاف أيمن سليمان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" المذاع علي قناه النهار، أن المال العام مثل "المترو" ومثل "مجمع التحرير" الذى يعمل على تقديم خدمات عامة للمواطنين، كما أن شركة "المصرية للاتصالات" مطروحة في البورصة، ولكن النسبة الأعلى من الأسهم ملك للدولة.

وأوضح أيمن سليمان، أن هذه المؤسسات تتعامل تعاملا إجرائيا، ولكنها ما زالت مملوكة للدولة، مؤكدا أن 100% من صندوق مصر السيادي مملوك للدولة.

ونوه إلى أن بيع الأصول للمستثمرين؛ يأتي بهدف تعظيم قيمة الأصل، وهذا بالتعاون مع أصحاب الخبرة.

وأكمل تصريحاته: أنشأنا 4 صناديق فرعية متخصصة مؤخرا، وما تم في مجمع التحرير ومقر الحزب الوطني؛ هو تعامل إجرائي، ويظل ملكا للدولة .

وأكد أن لدينا متخصصين في مجال الاستثمارات وممثلين من الوزارات المعنية في صندوق مصر السيادي .
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