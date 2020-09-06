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تعليم

نجاح مصر مجننهم .. طارق شوقي : هناك أساليب شيطانية لعرقلة تطوير التعليم المصري

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 12:21 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياسمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك من يبذل كل الجهد ويستخدم كل الاساليب الشيطانية لعرقلة تطوير التعليم المصري

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب محبي طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب :  لقد أصاب البعض مسٌ من الجنون لنجاح مصر في هذه المرحلة

واضاف وزير التربية والتعليم قائلا :  يجب ان نكون يقظين جدا في هذا التوقيت.

وحذر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، من ان هناك صفة وهمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تتحدث باسم وزارة التربية والتعليم ويتابعها اكثر من 3 مليون متابع


وقال وزير التربية والتعليم : الصفحة الموجودة التي يجدها رواد فيس بوك عن طريق الضغط هنا  هي "صفحة مزورة" يجب الابلاغ عنها ولا علاقة لها بالوزارة.


واضاف وزير التربية والتعليم : الصفحة الوحيدة الرسمية للوزارة موجودة فقط علي هذا الرابط:


https://m.facebook.com/egypt.moe/

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