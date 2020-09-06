نجاح مصر مجننهم .. طارق شوقي : هناك أساليب شيطانية لعرقلة تطوير التعليم المصري





وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب محبي طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب : لقد أصاب البعض مسٌ من الجنون لنجاح مصر في هذه المرحلة





واضاف وزير التربية والتعليم قائلا : يجب ان نكون يقظين جدا في هذا التوقيت.





وحذر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، من ان هناك صفة وهمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تتحدث باسم وزارة التربية والتعليم ويتابعها اكثر من 3 مليون متابع

وقال وزير التربية والتعليم : الصفحة الموجودة التي يجدها رواد فيس بوك عن طريق الضغط هنا هي "صفحة مزورة" يجب الابلاغ عنها ولا علاقة لها بالوزارة.

واضاف وزير التربية والتعليم : الصفحة الوحيدة الرسمية للوزارة موجودة فقط علي هذا الرابط:

https://m.facebook.com/egypt.moe/

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك من يبذل كل الجهد ويستخدم كل الاساليب الشيطانية لعرقلة تطوير التعليم المصري