يلمح لـ قرب انضمامه لـ الأهلي .. المقاصة: محمد إبراهيم تلقى العديد من العروض.. فيديو





وأضاف بكري سليم في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 2 " أن اللاعب لم يصرح حتى الآن عن رغبته في الانضمام لأي فريق، خاصة أنه يمتلك عرض احتراف سعودي.





وتابع أن مصر المقاصة دائما ما يسعى وراء مصلحة اللاعبين اولا قبل الفريق، مؤكدا أن النادي لن يعيق رحيل اللاعب لأي ناد يختاره.





وأردف أن محمد إبراهيم لاعب كبير ويساوي اكثر من 2 مليون دولار، والأمر يخضع لقانون العرض والطلب حيث سيسعى النادي للوصول لأفضل سعر.





أما عن حقيقة انضمام اللاعب لـ الاهلي أو بيراميدز، فأكد أن كلا الناديين كبيرين، ولكن محمد عبد السلام رئيس النادي تعامله مع محمود الخطيب رئيس الأهلي اسهل والصفقات تتم معه في سلاسة.

أكد بكري سليم المدير التنفيذي لـ نادي مصر المقاصة، أن هناك بالفعل عروضا من أندية مصرية وخارجيه لضم محمد إبراهيم لاعب الفريق خلال الفترة الحالية.