ابنة رجاء الجداوي تحيي ذكرى ميلاد والدتها.. شاهد

أحيت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، ذكرى ميلاد والدتها بعد أقل من عام على وفاتها.





ونشرت "اميرة" مقطع فيديو من الاحتفال بعيد ميلادها العام الماضي وعلقت قائلة: "اخر عيد ميلاد لماما 6 سبتمبر 2019".





