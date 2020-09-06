ابنة رجاء الجداوي تحيي ذكرى ميلاد والدتها.. شاهد

أحيت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، ذكرى ميلاد والدتها بعد أقل من عام على وفاتها.
ونشرت "اميرة" مقطع فيديو من الاحتفال بعيد ميلادها العام الماضي وعلقت قائلة: "اخر عيد ميلاد لماما 6 سبتمبر 2019".
ورحلت عن عالمنا الفنانة رجاء الجداوي بعد معاناة 44 يوما مع فيروس كورونا والذي أدى إلى تدهور حالتها الصحية في أيامها الأخيرة، داخل مستشفى العزل أبو خليفة في الإسماعيلية.
وشهد برومو فيلم "توام روحى" الذى طرحه المنتج أحمد السبكى ظهور خاص للفنانة الراحلة رجاء الجداوى ليصبح أول عمل يعرض لها بعد وفاتها.
وتظهر رجاء الجداوى فى الفيلم بشخصية مختلفة وجديدة، حيث تحاول كشف حقيقة حسن الرداد، والذى يعاني من بعض الأوهام.