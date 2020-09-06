من كواليس يا حبيبي.. محمد رمضان يشارك متابعيه صورة مع ميتر جيمس

شارك محمد رمضان، متابعيه صورة من كواليس تصوير كليبه الجديد "يا حبيبي" الذي يقوم بتصويره حاليًا في مدينة دبي"، والمقرر عرضه اليوم عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.





وظهر محمد رمضان مع النجم العالمي ميتر جيمس، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، من وراء كواليس التصوير وعلق قائلًا "إن شاء الله #ya_habibi #music_video غدا رمضان وgims #africa #egypt #congo #F France #uae #Morocco # ثقة_في_الله_نجاح # 2020 🔥🔥🔥🚀🚀🚀".







ويتم التجهيز للعمل الجديد فى دولة الامارات حيث يتم تصوير المشاهد برفقة ميتر جيمس.





يُذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "البرنس" والذى يشارك فى بطولته أحمد زاهر وروجينا ونور اللبنانية وتأليف وإخراج محمد سامى.







