بعد حذف لعبة فورتنايت.. شركة Epic Games تطالب المحكمة بوقف انتقام آبل

صرحت شركة Epic Games المالكة للعبة الفيديو الشهيرة Fortnite فورتنايت، بأنها طلبت من المحكمة وقف ما وصفته بأنه انتقام من شركة آبل لها، بعد ان قامت الشركة بحذف اللعبة من على متجرها App Store .





وبحسب وكالة رويترز فإن شركة Epic Games قد تقدمت بطلب قضائي أولي من شأنه إعادة لعبتها إلى متجر التطبيقات واستعادة حساب المطور الخاص بها.









وقالت الشركة إنه إذا لم يصدر أمر قضائى في صالحها فإنه من المحتمل أن تعانى من ضرر لا يمكن إصلاحه، وأنها قد تضررت بشكل كبير للغاية منذ إزالة شركتى آبل وجوجل للعبة من على متجريهما للتطبيقات.





ووصفت Epic Games شركة آبل بأنها شركة محتكرة وتقوم بالمحافظة على احتكارها من خلال الحظر الصريح لأى نوع من أنواع المنافسة، وأضافت الشركة بأن ماجدث معها كان هذا تحذيرًا واضحًا لأي مطور آخر يجرؤ على تحدي احتكار آبل.





وفى الأسبوع الماضى قامت شركة آبل رسميا بإزالة لعبة فورتنايت من على متجرها App Store حيث ان اللعبة قامت بتحديث لها على متجر التطبيقات الذى سمح للمستخدمين بالدفع للعبة مباشرة، دون اعتماد النظام الرسمى من الشركة الذى يقضى بأخذ حصة من هذا الاشتراك، والتى تمثل نسبة 30 % من قيمة الاشتراك الأصلى المدفوع من قبل المشتركين.



