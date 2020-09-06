زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب شمال تشيلي .. فيديو

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC) اليوم الأحد، إن زلزالا قوته 6.2 درجة بمقياس ريختر ضرب 50 كيلومترا (31.07 ميلا) من كوكيمبو في تشيلي، ولم يصدر أي تحذير من حدوث تسونامي.





وفقا لعلماء الزلازل، وقع الزلزال على عمق 25 كيلومترا (15.5 ميلا). ولم ترد أنباء عن وقوع اصابات أو اضرار.





وأبلغت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) بشكل مبدئي عن وقوع زلزال بقوة 6.4 درجة على بعد 47 كيلومترًا شمال شرق كوكيمبو.





شارك أحد السكان المحليين مقطع فيديو للأجسام الموجودة في منزله وهي تهتز في اللحظة التي بدأ فيها الزلزال.





وفقًا لمقياس ريختر، تعتبر الزلازل التي تبدأ بقوة 6.0 درجات "قوية"، ويمكن أن تسبب أضرارًا متوسطة إلى شديدة للمباني الفقيرة.



