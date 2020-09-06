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أخبار العالم

المكسيك.. نفاد شهادات الوفاة بسبب ارتفاع عدد ضحايا كورونا

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 05:47 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن نائب وزير الصحة المكسيكي هوجو لوبيز جاتيل، اليوم الأحد، أن شهادت الوفاة نفدت في بعض الولايات بسبب استمرار ارتفاع أعداد إصابات فيروس كورونا.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال لوبيز إن شهادات الوفاة نفدت فى بعض الولايات، من بينها العاصمة مكسيكو سيتي.

وأضاف أن الحكومة أمرت بطباعة 1.1 مليون شهادة وفاة إضافية.

وأوضح أن السلطات عملت خلال الأسبوعين إلى الثلاثة أسابيع الماضية على إعادة توزيع تلك الشهادات من المناطق التي تتوافر فيها مخزونات كبيرة.

وتأتي المكسيك في المرتبة الرابعة بين أكثر دول العالم تضررا بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

وسجلت المكسيك أكثر من 625 ألف إصابة وأكثر من 66 ألف وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس.

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