لو معندكش وقت.. شاهد.. نصائح لاستغلال كل خطوة فى يومك لممارسة الرياضة

قدم حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، عدة نصائح للمشاهدين لممارسة الرياضة فى كل خطوات حياتنا الطبيعية، منها ضرورة صعود السلالم بدلا من المصعد لتحريك وتنشيط الدورة الدموية، لافتًا إلى أنه يجب الصعود بكعب القدم وليس بالمشط فقط.









وقال خبير اللياقة البدنية ، خلال الفقرة الرياضية في برنامج "صباح البلد" الذي يراس تحريره الصحفي احمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، إنه من الممكن استغلال التصرفات اليومية والحياتية لممارسة الرياضة فى حالة عدم وجود وقت كافٍ لممارسة الرياضة.









وأضاف أنه يجب ركن السيارة بعيدًا عن المكان المقصود الذهاب له للمشى لمدة دقيقيتن يوميًا، موضحًا أنه يجب تنظيم النفس والخطوة أثناء المشى.









وأشار إلى انه يجب المشى بسرعة منتظمة لتنشيط الدورة الدموية وتحريك عضلات الجسم.