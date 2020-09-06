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سيارات

سيارات أنقذت شركاتها من الإفلاس

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:04 ص
بي إم دبليو
بي إم دبليو
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أماني نوار
الكثير من شركات السيارات شهدت العديد من الأزمات على مدار تاريخها تؤدي إلى إفلاسها، إلا أن بعض طرازات سياراتها تمكنت من انتشالها من هذه الأزمات عبر تحقيق نسب مبيعات ضخمة.

وأكد خبراء في مجال السيارات أن شركة فولكس فاجن تعرضت في فترة السبعينيات إلى أزمة اقتصادية ضخمة، حيث لم تكن تمتلك حينها إلى طراز وحيد ناجح.

ونفس الحال مع بي إم دبليو واجهت أيضا خطر الإفلاس في بداية الخمسنيات، وذلك بعد أن طرحت مجموعة من الموديلات الجديدة، التي شهدت نسبة مبيعات منخفضة.

أما بيجو فكانت أزمتها الاقتصادية  في عام 1978، وذلك بعد 3 سنوات من استحواذها على شركة سيتروني، وجاء طوق نجاتها من الإفلاس بعد طرحها لطراز بيجو 205 عام 1958.

وتأتي بورش أيضا من ضمن القائمة ففي عام تراجعت مبيعات طرازات الشركة بشكل كبير في هذه الفترة، لكن نجح طرحها لطراز 986 Boxster and 996 911 في انتشالها من هذه الأزمة بعد أن حقق مبيعات كبيرة.

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